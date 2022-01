Un rival est resté debout pour l’objectif de Newcastle alors que des frais réduits ont été révélés pour l’as de Norwich

Les rapports affirment que Newcastle United doit repousser un seul club de Premier League pour la signature du milieu de terrain de Norwich City Todd Cantwell en janvier.

Le joueur de 23 ans a passé toute sa carrière avec les Canaries, à l’exception d’un prêt avec le club néerlandais Fortuna Sittard. L’ancien as anglais des moins de 21 ans a disputé 110 matches toutes compétitions confondues avec les East Anglians, marquant 10 buts. Après avoir signé pour la première fois des mandats professionnels en 2018, l’intrigant né à Dereham a signé une prolongation d’un an en juillet 2019.

Cependant, il sera en fin de contrat à la fin de la campagne en cours et les clubs en ont pris acte. Norwich ne veut pas risquer de le perdre pour rien l’été prochain et serait ouvert aux soldes d’hiver.

Liverpool, Arsenal et Leeds United ont tous été liés à Cantwell. Et le 30 décembre, The Sun a affirmé que l’équipe de Carrow Road avait parlé à d’autres clubs de leur joueur.

Cependant, le rapport ajoute qu’il n’y a pas eu d’offres à ce jour. Cela pourrait être sur le point de changer à mesure que les Magpies, désormais riches en liquidités, commencent à faire preuve de leurs forces financières.

Ils sont sur le point de signer l’arrière droit anglais Kieran Tripper de l’Atletico Madrid. Et, selon Sky Sport News (18:41 06/01/2022), Cantwell est également bel et bien sur le radar d’Eddie Howe.

Ils déclarent: « Newcastle United et un autre club de Premier League sont intéressés par la signature du milieu de terrain de Norwich City Todd Cantwell.

Sky Sports News a été informé qu’il faudrait une offre d’environ 15 à 20 millions de livres sterling pour que Norwich envisage de vendre.

Le contrat de Cantwell se termine cet été, mais Norwich a la possibilité de le prolonger d’un an.

Newcastle déménage pour relancer la carrière de Cantwell

Cantwell a été l’une des propriétés les plus en vogue du jeu anglais, avec des liens vers Aston Villa tandis que Smith était à la barre. Mais son étoile a décliné en 2021-2022, avec seulement cinq départs parmi huit apparitions de haut niveau.

Smith lui a offert deux départs depuis qu’il a remplacé Daniel Farke dans l’abri de Norwich. On pense qu’il est un grand fan du joueur, mais sa situation contractuelle exige une action de la part du club.

Les frais n’inquiéteraient pas Newcastle, qui espère attirer autant de nouveaux visages que possible ce mois-ci. Classés 19e au classement, ils ont besoin d’une réponse immédiate et d’une amélioration des résultats pour s’éloigner de la zone de largage.

Autrefois évalué à 40 millions de livres sterling, son prix a considérablement baissé. Norwich va avoir la possibilité de prolonger son contrat actuel de 12 mois supplémentaires. Mais les rapports affirment qu’ils préféreraient le vendre pendant la fenêtre actuelle.

Après avoir lutté pour le temps de jeu, Cantwell devrait avoir faim de prouver qu’il peut encore le mélanger avec les grands garçons. Il a été question de l’intérêt du chef anglais Gareth Southgate pour la saison 2019-2020.

Mais la relégation au championnat a anéanti ces espoirs. Maintenant de retour dans les grands, la carrière du jeune est au point mort.

Il se verra offrir une énorme plate-forme pour montrer ses compétences si les Tynesiders obtiennent leur homme.

