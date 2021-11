Un rival phare à part entière de Snapdragon ?

Mediatek est un joueur phare depuis quelques années maintenant, avec ses séries Dimensity 1000 et Dimensity 1200 offrant beaucoup de grognements. Mais à vrai dire, ces puces jouaient toujours généralement le second rôle par rapport à la série Snapdragon 800, les fabricants d’appareils optant pour la série Snapdragon 865 et la famille Snapdragon 888 pour leurs téléphones premium.

Le concepteur de puces taïwanais vient cependant de lancer le processeur Dimensity 9000, et il vise spécifiquement ce nouveau chipset aux processeurs de premier plan de Qualcomm.

« Nous entrons délibérément dans des niveaux phares, et je pense que c’est probablement un espace auquel les gens n’ont jamais associé Mediatek, historiquement », a déclaré Finbarr Moynihan, vice-président et directeur général du marketing de Mediatek, dans une interview avec Android Authority.

« Pour être juste ici, je pense que Mediatek n’a jamais vraiment joué dans le véritable niveau phare des smartphones. Dans une certaine mesure, notre concurrent a eu ce terrain de jeu pour lui seul depuis bien trop longtemps.

Moynihan a ajouté qu’il ne s’agirait pas d’une stratégie « tout en un » et qu’elle nécessite un « investissement soutenu et pluriannuel » de Mediatek. Alors à quoi ressemble ce nouveau processeur ?

Dimensité 9000 : La viande et les pommes de terre

Pour commencer, il s’agit du premier chipset pour smartphone construit sur le processus de classe 4 nm de TSMC, qui est essentiellement une version améliorée de son processus 5 nm. Cela devrait donc permettre des améliorations immédiates de l’efficacité et des performances.

Il s’agit également du premier processeur Mediatek avec un cœur de processeur de la série Cortex-X, contenant les derniers cœurs de processeur ArmV9. Vous obtenez un processeur octa-core composé d’un processeur Cortex-X2 à 3,05 GHz, de trois processeurs Cortex-A710 à 2,85 GHz et de quatre cœurs Cortex-A510 à faible consommation d’énergie à 1,8 GHz.

La société est plutôt optimiste sur les capacités du Cortex-X2, revendiquant une augmentation des performances de 35% et une augmentation de l’efficacité de 37% par rapport au Cortex-X1 sur un processus de 5 nm. Bien sûr, le vrai test sera contre d’autres produits de classe 4 nm, mais il est clair que cette configuration de processeur devrait être du même ordre que les prochains processeurs de Samsung et Qualcomm.

Mediatek a également tenu à souligner que son nouveau processeur contient 8 Mo de cache L3 et 6 Mo de cache au niveau du système (SLC). En comparaison, le Snapdragon 888 vante 4 Mo de cache L3 et 3 Mo de SLC.

Le Dimensity 9000 semble être un coup de pouce majeur pour Mediatek, mais nous devrons attendre le lancement des puces rivales pour avoir une meilleure idée.

Le Mediatek Dimensity 9000 utilise également un GPU Mali-G710 MC10 – juste dans la zone idéale de performances d’Arm pour son nouveau cœur graphique. Il s’agit du dernier GPU du portefeuille d’Arm, et le concepteur de puces affirme que sa mise en œuvre entraînera une augmentation des performances de 35% et un gain d’efficacité de 60% par rapport au Snapdragon 888. Encore une fois, cela compare une pièce de classe 4 nm à un chipset 5 nm , mais c’est un gain majeur s’il se confirme, même si le vrai point de comparaison sera contre le prochain processeur de Qualcomm.

Il convient également de noter que la mise en œuvre du GPU Arm de la société a toujours pris du retard par rapport à Samsung et Huawei. Par exemple, l’Exynos 2100, le Kirin 9000 et l’Exynos 1080 de milieu de gamme supérieur utilisaient tous un GPU plus récent que le Dimensity 1200 et avec plus de cœurs de shader. En disant cela, il existe d’autres facteurs comme la vitesse d’horloge du GPU, et cela devient un cas de rendements décroissants à un moment donné lorsque vous ajoutez plus de cœurs au mélange. Mais nous sommes impatients de voir des résultats concrets pour le GPU afin de déterminer si cette implémentation est à la hauteur.

Mediatek Dimensity 9000MediaTek Dimensity 1200CPU

Mediatek dimension 9000 :

1x Cortex-X2 @ 3.05GHz

3x Cortex-A710 à 2,85 GHz

4x Cortex-A510 à 1,8 GHz

MediaTek dimension 1200 :

1x Cortex-A78 @ 3GHz

3x Cortex-A78 à 2,6 GHz

4x Cortex-A55 à 2 GHz

GPU

Mediatek dimension 9000 :

Bras Mali-G710 MC10

MediaTek dimension 1200 :

Bras Mali-G77 MP9

Affichage

Mediatek dimension 9000 :

180 Hz en FHD+

MediaTek dimension 1200 :

168 Hz en FHD+

90 Hz à QHD+

Apprentissage automatique

Mediatek dimension 9000 :

APU 5.0

six noyaux

MediaTek dimension 1200 :

APU 3.0

six noyaux

Modem

Mediatek dimension 9000 :

Architecture Hélio M80

Sous-6GHz

MediaTek dimension 1200 :

Hélio M70 5G

Sous-6GHz

Caméra

Mediatek dimension 9000 :

320MP simple

32MP+32MP+32MP triple

Enregistrement 8K/24fps

MediaTek dimension 1200 :

200MP simple

32MP+16MP double

Enregistrement 4K/60fps

Traiter

Mediatek dimension 9000 :

4 nm

MediaTek dimension 1200 :

6 nm

Fidèle à la génération précédente du Dimensity 1200, Mediatek affirme également que le lancer de rayons basé sur le logiciel de sport Dimensity 9000. Cependant, la société a également déclaré avoir travaillé à la mise en œuvre du lancer de rayons via Vulkan pour Android sur le nouveau processeur.

« Nous ne pensons donc pas que ce sera » grand public « cette année ou l’année prochaine, même dans les jeux mobiles en particulier », a expliqué Moynihan. « Mais il est important que nous travaillions avec l’écosystème pour commencer à développer cela, car c’est une technologie importante. Et je pense que les futures générations de cœurs graphiques vont ajouter plus de support matériel.

Dans tous les cas, le nouveau processeur Dimensity bénéficie également d’un APU de cinquième génération pour les tâches d’apprentissage automatique. Ce morceau de silicium amélioré est une conception à six cœurs, comprenant quatre cœurs de performance et deux cœurs d’efficacité pour les tâches moins pénibles. Mediatek estime que vous constaterez une augmentation des performances de 400 % et un gain d’efficacité de 400 % par rapport à l’APU de troisième génération du Dimensity 1200.

Le support multimédia prend un coup de pouce

Le Dimensity 9000 ne dérange pas non plus dans l’espace multimédia, à commencer par les capacités de l’appareil photo. Le processeur de signal d’image Imagiq 790 vante une vitesse de neuf gigapixels par seconde (une multiplication par deux par rapport à la génération précédente), et cela a apparemment été utilisé à bon escient.

Pour commencer, le nouveau processeur prend désormais en charge une résolution maximale d’une seule caméra jusqu’à 320MP, ainsi qu’une prise en charge matérielle pour une configuration de caméra 32MP+32MP+32MP.

Une fonctionnalité phare qui manquait à la gamme haut de gamme de Mediatek était l’enregistrement 8K, mais le nouveau chipset prend désormais également en charge l’enregistrement vidéo 8K/24fps. Il prend également en charge trois flux d’enregistrement 4K HDR simultanés et une vidéo HDR 4K à trois expositions. Sinon, vous obtenez toujours le décodage AV1 ici (mais pas encore d’encodage AV1).

Connectivité et plus

Un chipset de smartphone ne veut rien dire sans connectivité, mais le Dimensity 9000 apporte un modem 5G basé sur son architecture M80. Cela comprend les fonctionnalités 3GPP version 16, l’agrégation de porteuses 3CC (prenant en charge des vitesses de liaison descendante jusqu’à 7 Gbit/s) et la technologie PowerSave de l’entreprise pour une durée de vie de la batterie améliorée.

Malheureusement, bien qu’il soit basé sur le premier modem mmWave de l’entreprise, le modem Dimensity 9000 ne prend en charge à ce stade que la connectivité inférieure à 6 GHz 5G. La société a cependant reconnu que nous verrions plus d’appareils mmWave et de lancements en 2022.

Les autres fonctionnalités notables incluent la prise en charge de Bluetooth 5.3, les capacités Wi-Fi 6E, la navigation GNSS complète et la prise en charge de la RAM LPDDR5X à 7 500 Mbps.

Mediatek Dimensity 9000 : Chaud ou pas ?

7 voix

Mediatek nous a également confirmé que le chipset prend en charge son architecture de ressources ouvertes Dimensity 5G (DORA), donnant aux fabricants d’appareils un accès logiciel plus proche au processeur. Cette initiative permet également aux fabricants d’appareils de marquer ces processeurs modifiés, tels que le Dimensity 1200-AI de OnePlus et le Dimensity 1200-Vivo de Vivo. Nous allons donc probablement mettre en place une marque similaire pour le Dimensity 9000.

La société a confirmé qu’elle échantillonnait déjà le SoC pour les clients en ce moment, mais quand verrons-nous alors des appareils réels ?

« Je pense de manière réaliste que nous envisageons probablement la fin du premier trimestre de l’année prochaine », a déclaré Moynihan à propos des premiers lancements d’appareils, suggérant que nous pourrions voir des sorties après le Nouvel An chinois (1er février 2022).

Que pensez-vous du Dimensity 9000 ? Faites-le nous savoir en remontant le sondage plus haut dans la page.

