Un rival Redmi 10 apparaît

Hadlee Simons / Autorité Android

TL;DR

Le Motorola Moto G31 vient d’être lancé en Inde. Le téléphone économique de Moto commence à Rs 12 999 et sera disponible la semaine prochaine.

Motorola a lancé une variété de téléphones de la série G plus tôt ce mois-ci, y compris un quatuor d’appareils axés sur le budget. Maintenant, l’un de ces téléphones vient d’arriver en Inde dans le Motorola Moto G31.

Le Moto G31 contient un processeur Mediatek Helio G85 4G, une dalle FHD+ OLED de 6,4 pouces (à 60 Hz) et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 20 W. Curieusement, il semble que la variante indienne ait reçu une mise à niveau de la vitesse de charge, car la version initiale est répertoriée avec des vitesses de 10 W.

Sinon, l’offre économique de Motorola comprend également un triple système de caméra arrière, comprenant un tireur principal de 50 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Les selfies sont gérés par un tireur de 13 mégapixels dans une découpe centrale.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons un revêtement hydrofuge, un lecteur d’empreintes digitales latéral, un Android 11 « quasi stocké » et un port de 3,5 mm.

Prix ​​du Moto G31 indien

Motorola India a confirmé que le téléphone sera disponible à un prix de départ de Rs 12 999 (~ 173 $) pour le modèle 4 Go/64 Go sur Flipkart. Attendez-vous à payer Rs 14 999 (~ 200 $) pour la variante 6 Go/128 Go. Le téléphone sera en vente à partir du 6 décembre, vous devrez donc attendre une semaine avant de pouvoir mettre la main dessus.

Dans tous les cas, l’appareil ressemble à un rival assez solide du Redmi 10 Prime en Inde. L’appareil de Xiaomi arbore une batterie plus grosse (6 000 mAh) et un taux de rafraîchissement plus élevé, tandis que le téléphone de Motorola offre un panneau OLED et devrait offrir un temps de charge plus rapide.

