Un robot aspirateur haut de gamme à un prix de démolition: Cecotec abaisse le Conga 4090 à 289 € | La technologie

Vous avez maintenant la possibilité d’acheter un aspirateur robot haut de gamme beaucoup moins cher. Cecotec a baissé le prix du Conga 4090 à 289 euros, alors profitez-en pour ramener chez vous un modèle avancé à un prix de démolition.

L’aspirateur robot est devenu l’un des appareils de nettoyage les plus demandés, et de plus en plus de gens veulent en avoir un à la maison. Cependant, tous les modèles ne sont pas identiques et si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités avancées, vous devez payer un peu plus.

Le prix habituel du Conga 4090 est d’environ 350 à 400 euros, et en de très rares occasions, nous l’avons vu pour moins de 300 euros. Donc, c’est une excellente opportunité de l’obtenir pour beaucoup moins cher.

Cet aspirateur robot nettoie et balaie également grâce à sa brosse et sa vadrouille. De plus, il est compatible avec Alexa et Google Assistant et peut stocker jusqu’à cinq cartes différentes.

Cecotec Conga 4090 est un aspirateur robot très avancé capable de aspirer, balayer, vadrouille et vadrouille. Il vous offre une puissance d’aspiration de 2700 Pa et est indiqué pour les ménages avec des animaux domestiques, car il dispose d’une brosse spéciale pour nettoyer les poils.

Puisqu’il s’agit d’un robot aspirateur qui aspire et nettoie, il dispose de deux réservoirs, l’un pour les déchets solides d’une capacité de 570 ml et l’autre pour l’eau, pouvant contenir jusqu’à 270 ml.

Il est contrôlé avec un confort total via l’application mobile, où vous avez la possibilité de programmer le nettoyage ou de configurer le niveau d’aspiration et le débit d’eau de lavage, entre autres options. Depuis l’application, vous pouvez voir la carte de votre maison et, si vous le souhaitez, vous pouvez la rendre plus complète ou délimiter les zones à travers lesquelles vous ne voulez pas que le robot passe.

En outre, est compatible avec Alexa et Google Assistant, afin que vous puissiez l’utiliser via des commandes vocales sans toucher le smartphone.

Et pour l’autonomie, vous n’avez pas à vous inquiéter. Sa batterie offre jusqu’à 240 minutes de nettoyage ininterrompu, plus que suffisant pour faire briller les sols de toute la maison. Lorsque le courant est épuisé, il revient automatiquement à sa base.

