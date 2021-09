Un robot de cuisine avec WiFi et écran tactile arrive chez Aldi pour seulement 279 euros | La technologie

in

Vous voulez un robot ménager pas cher équipé des dernières technologies ? Dans quelques jours, le Masterpro Multicooker Touch, un robot de cuisine avec WiFi et écran tactile, arrivera chez Aldi pour 279 €.

Aujourd’hui, vous n’avez plus besoin de débourser une grosse somme d’argent pour acheter un robot culinaire. Ces dernières années, il est devenu l’un des appareils électriques les plus demandés, ce qui a favorisé l’apparition d’innombrables modèles de toutes les gammes de prix.

Et un robot ménager bon marché n’a pas besoin d’être de mauvaise qualité. Beaucoup offrent une bonne partie des avantages demandés par les utilisateurs, même si, évidemment, par rapport aux modèles plus chers, ils doivent réduire les fonctions ou la qualité des matériaux afin d’être commercialisés à un prix inférieur.

Si vous souhaitez acheter un robot ménager pas cher équipé des dernières technologies, faites attention car Dans les prochains jours, le Masterpro Multicooker Touch arrivera chez Aldi, un modèle doté d’une connexion WiFi, d’un écran tactile et de centaines de recettes à préparer pas à pas. Son prix habituel est de 349 euros mais il sera ramené à 279 euros.

Il s’agit de un robot de cuisine multifonction qui rassemble les avantages de nombreux appareils et outils de cuisine.

Les robots de cuisine sont d’une grande aide dans notre alimentation pour couper, hacher, mélanger et, en bref, préparer les aliments sans avoir à être au courant de tout le processus. Dans ce guide, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour décider de votre achat.

Remplace la casserole, la poêle, la balance, le mixeur, le cuiseur vapeur, le hachoir, le mixeur, le mixeur, le cuiseur à riz, la râpe, le moulin à café, le mixeur et la yaourtière.

Et c’est que ce Masterpro est capable de fouetter, assembler, émulsionner, mélanger, remuer, confit, pétrir, bouillir, fermenter, pocher, cuire à basse température et étuver, moudre, hacher, moudre… Le tout dans un seul appareil.

Il dispose de 9 programmes automatiques pour effectuer les tâches les plus courantes, mais si vous préférez, vous pouvez également sélectionner manuellement la vitesse, la température et le temps. Il a 12 vitesses et sa plage de température est de 37 à 120 ºC.

Permet de cuisiner sur quatre niveaux pour gagner du temps dans la préparation. Vous pouvez faire défiler différentes préparations dans le bocal, le panier et dans le cuiseur vapeur à deux niveaux pour que vos aliments soient prêts en un temps record.

En disposant d’une connexion WiFi, le Masterpro Multicooker Touch est périodiquement mis à jour et son catalogue de plus de 350 recettes préchargées s’agrandit à chaque mise à jour.

Si vous souhaitez acheter ce robot de cuisine vous devrez vous rendre dans votre supermarché Aldi à partir du samedi 2 octobre prochain, c’est à ce moment-là qu’il est mis en vente.