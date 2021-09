Un robot de type Wall-e, un drone pour surveiller votre maison et toutes les nouveautés qu’Amazon a présentées aujourd’hui | La technologie

in

Amazon organise une présentation pour la presse spécialisée dans laquelle il présente ses nouveautés pour les prochains mois.

Le géant Amazon continuez à étendre votre gamme de matériel avec de nouveaux appareils sympas pour la maison, contrôlés par Alexa.

Montre juste Robot astro, un drone pour surveiller la maison, et Spectacle d’écho 15, un tableau mural intelligent doté de fonctions intelligentes d’affichage, de haut-parleur et de télévision.

Il lance également un projecteur tactile avec les appels vidéo Amazon Glow, un thermostat intelligent bon marché, appelé Thermostat intelligent Amazon. Plus une collaboration avec Disney, de nouvelles puces pour leurs appareils Echo et bien d’autres. Mais nous ne savons pas s’ils atteindront l’Espagne.

Spectacle d’écho 15 Il s’agit d’un écran tactile que vous pouvez accrocher au mur ou placer sur une table avec le support intégré.

Grâce au nouveau processeur intelligent Amazon AZ3 Neural Edge, qui intégrera tous les nouveaux appareils Echo, la caméra reconnaît la personne qui regarde l’écran, et affiche vos messages, votre calendrier et d’autres contenus personnalisés.

Spectacle d’écho 15 crée également le Widget Alexa, qui vous permettent d’installer très facilement des applications telles que la météo, les actualités, la vidéo Prime et d’autres.

En plus d’être un écran intelligent, il peut également être utilisé comme haut-parleur et téléviseur. Et accrochez-vous verticalement, pour regarder des vidéos de Tik Tok.

Spectacle d’écho 15 est mis en vente au prix de 249,99 $.

Amazon lueur

Amazon lueur est un appareil curieux qui mélange un écran caméra pour les appels vidéo, avec un projecteur tactile.

C’est un produit axé sur les enfants, ou plus précisément, les parents ou proches qui sont absents et souhaitent interagir avec les plus petits :

Le projecteur peut afficher des jeux, des puzzles, des exercices scolaires, des histoires et d’autres contenus.

Les adultes voient à la fois l’enfant et l’écran depuis la caméra, et le petit peut suivre les instructions des plus grands, ou jouer ensemble, grâce à l’appel vidéo.

Amazon lueur sera mis en vente en 2022 au prix de 249,99 $.

Thermostat intelligent Amazon

Amazon pense que thermostats intelligents ils sont trop chers, et c’est pourquoi il a présenté un modèle bon marché qui ne coûtera que 59,99 $.

C’est un thermostat très simple à manipuler, que vous pouvez contrôler avec votre voix, en utilisant Alexa.

Depuis une application, vous pouvez régler la température que vous souhaitez, tout au long de la journée.

Vous pouvez également le régler manuellement, ou le laisser fonctionner tout seul, en fonction de la température ambiante.

Bracelet Halo View

Amazon a déjà prêt l’alternative au populaire Xiaomi Mi Band.

Il s’appelle Vue Halo, ongle bracelet d’activité avec toutes les fonctions typiques de ce type d’appareil :

Avec Vue Halo vous pouvez compter les pas et enregistrer les principales activités sportives que vous pratiquez tout au long de la journée.

Il dispose également d’un système de gamification qui vous donne des points lorsque vous effectuez des tâches saines.

Et il vient avec un an d’Amazon Halo, un service d’abonnement avec des cours de fitness.

Vue Halo sera mis en vente ce Noël au prix de 79,99 $.

