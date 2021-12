Un robot humanoïde fait des expressions faciales étrangement réalistes

Engineered Arts, un concepteur et fabricant britannique de robots humanoïdes, a récemment présenté l’une de ses créations les plus réalistes dans une vidéo publiée sur YouTube. Le robot, appelé Ameca, est montré en train de faire une série d’expressions faciales incroyablement humaines.

Ameca ouvre la bouche et lève les sourcils dans ce qu’elle ressemble à de l’étonnement

Au début de la vidéo, Ameca semble « se réveiller », car son visage exprime un mélange de confusion et de frustration lorsqu’il ouvre les yeux. Mais quand Ameca commence à regarder ses mains et ses bras, le robot ouvre la bouche et lève les sourcils dans ce qu’il ressemble à de l’étonnement. La fin de la vidéo montre Ameca souriante et tenant une main de bienvenue vers le spectateur – si c’est ainsi que vous voulez interpréter ce geste.

Désolé de décevoir, mais Ameca ne marche pas, ne se retourne pas et ne fait pas de parkour comme le fait le robot Atlas de Boston Dynamics. Cela dit, nous ne verrons probablement pas Ameca marcher et parler parmi nous de si tôt. Engineered Arts dit que le bot est actuellement incapable de marcher, bien qu’il veuille lui donner cette capacité à un moment donné. Quant à savoir si Ameca fonctionne à l’aide de l’IA, Engineered Arts explique qu’il laisse les capacités de l’IA aux développeurs – il ne gère que les corps ultra-réalistes.

Si Ameca ne vous fait pas assez peur, Engineered Arts a également développé un autre bot réaliste, nommé Mesmer. La société affirme avoir utilisé des scans 3D d’humains réels pour donner au robot une structure osseuse, une texture de peau et des expressions faciales réalistes. Dans une vidéo publiée quelques jours seulement après la présentation d’Ameca, Mesmer fait une série d’expressions qui semblent encore plus convaincantes, étant donné que ce bot a une peau et des traits du visage plus réalistes qu’Ameca pour le moment.

Étant donné que Engineered Arts se concentre sur la création de robots humanoïdes pour le divertissement, Ameca et Mesmer seront probablement le centre d’attention des lieux et des événements, plutôt que des robots conçus pour effectuer un travail spécifique ou s’emparer de toute l’humanité. Si vous voulez voir Ameca dans la vraie vie, Engineered Arts dit qu’il sera exposé au CES 2022 en janvier.