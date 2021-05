Un robot parvient à faire une paella sans la supervision d’un cuisinier

La première paella créée par un robot, capable d’être préparée sans la supervision d’un cuisinier, arrive pour révolutionner ce plat et le secteur de la restauration lui-même, avant lequel il a été présenté au H&T Hospitality Innovation Show, à Malaga.

Le syndicat des entreprises “Be robot 5” (br5), qui crée des bras robotiques, et “Mimcook”, qui a des poêles à paella avec contrôle de tir électrique, ont rendu possible la préparation de cet aliment internationalement reconnu, sans intervention humaine.

Le bras robotique est chargé d’introduire les ingrédients culinaires dans la paella, de remuer et d’aplatir le riz, tandis que le paellero lui-même stocke les données d’un chef lors de la préparation d’une recette, il met le feu à la température nécessaire à tout moment et contrôle le bon temps de cuisson.

Le directeur général de br5, Enrique Lillo, a assuré Efe qu’avec cette invention il a l’intention de «voler» le secteur HORECA (Hôtels, Restaurants et Cafétérias) et déclare que ce robot il permet aux gens de se consacrer «au développement de leur créativité» et remplace les étapes «fastidieuses ou répétitives».

En outre, Lillo a souligné que le bras robotisé facilite la manipulation des aliments par moins de personnes, ce qui est considéré comme bon en période de covid; Il réduit les risques humains lors de la cuisson, tels que vous couper ou vous brûler, et il dispose de capteurs de force qui détectent s’il y a une personne à qui il peut faire du mal.

L’initiative attire des dizaines de visiteurs toutes les heures dans l’espace H&T Innova, à l’intérieur du Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, où ils dégustent cette première paella fabriquée exclusivement par un robot. accompagné d’un verre de sangria ou de bière, également servi par un autre bras mécanique capable de remplir cinq cannes en seulement 18 secondes.

Le directeur général de Mimcook, Sergio Escolá, a expliqué à Efe qu’avec la technologie dont disposent ses paelleros, des résultats “prévisibles” seront obtenus quelle que soit la personne qui prépare la nourriture, par conséquent, toute l’équipe du chef peut répéter le plat que le cuisinier a commandé la première fois.

Avec l’union de ces deux technologies, ils parviennent à «libérer» le cuisinier des «tâches qui n’ajoutent pas de valeur», a déclaré Escolá, ajoutant que le feu de la paella représente l’une des cuisines «les plus complexes» qui existent, mais avec cette innovation peut recréer un résultat «toujours parfait à cent pour cent».

Ce chef spécial se trouve dans la salle H&T Innova, où la technologie est le protagoniste. Une autre des grandes attractions de cet espace sont les robots de Nairobi et de Tokyo, qui ressemblent à quelque chose d’un film de science-fiction, mais exécutent des tâches typiques des humains.

Nairobi, d’apparence humanoïde, remplit les fonctions d’agent de bord et il est possible d’interagir avec elle par la voix, tandis que Tokyo, avec un corps robotique, entretient des conversations, sert de guide, peut faire des réservations ou servir des tables, parmi tant d’autres. autres possibilités offertes par la technologie.