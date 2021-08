Un robot pourrait-il défendre une personne devant un tribunal ?

16/08/2021 à 09:54 CEST

Votre prochain avocat pourrait-il être un robot ? Cela semble tiré par les cheveux, mais les systèmes logiciels d’intelligence artificielle (IA), des programmes informatiques capables de se mettre à jour et de « penser » par eux-mêmes, sont de plus en plus utilisés par la communauté juridique. Joshua Browder décrit son application DoNotPay comme « le premier avocat robot au monde ».Aider les utilisateurs à rédiger des lettres juridiques. Dites à votre chatbot quel est votre problème, comme faire appel contre une contravention de stationnement, et il vous suggérera ce qu’il pense être le meilleur langage juridique à utiliser. “Les gens peuvent écrire leur version d’un argument en utilisant leurs propres mots, et un logiciel avec un modèle d’apprentissage automatique correspond à cela avec une manière juridiquement correcte de le dire”, dit-il.

Le jeune homme de 24 ans et son entreprise sont basés dans la Silicon Valley en Californie, mais les origines de l’entreprise remontent à Londres en 2015, lorsque Browder avait 18 ans. Grâce à de nombreuses enquêtes et demandes d’accès à l’information, Browder dit qu’il a trouvé les meilleurs moyens de contester les amendes. “Savoir quoi dire peut économiser beaucoup de temps et d’argent.”