Un robot vient de fabriquer de l’oxygène sur Mars, ce qui est énorme – .

Les robots sont beaucoup plus faciles à envoyer sur d’autres planètes que les humains. D’une part, ils ne se plaignent pas autant. En plus de cela, ils n’ont pas besoin de choses embêtantes comme de la nourriture ou de l’air respirable. Bien sûr, si jamais nous envoyons des humains sur Mars – comme les agences spatiales du monde entier se sont engagées à le faire dans les prochaines décennies – nous devrons trouver un moyen d’envoyer ces choses pour le voyagez ou faites-les une fois que les missions arrivent. Le rover Perseverance de la NASA vient peut-être de faire un grand pas vers cet objectif en extrayant de l’oxygène de l’atmosphère toxique et imbibée de dioxyde de carbone de la planète rouge.

Mars a une atmosphère beaucoup plus mince que la Terre, mais les gaz recouvrent toujours la surface. Malheureusement, alors que l’atmosphère terrestre présente une concentration en oxygène d’un peu plus de 20%, l’atmosphère de Mars contient environ 96% de dioxyde de carbone. Le niveau d’oxygène sur la planète rouge est d’environ 0,1%, ce qui est évidemment un gros problème pour nous. Cependant, si nous pouvons envoyer du matériel sur Mars qui peut convertir une partie du dioxyde de carbone en oxygène – après tout, le CO2 n’est que de l’O2 avec un C supplémentaire – nous pourrions fabriquer notre propre air respirable sans avoir à en apporter un tas avec nous.

Alors que le rover Perseverance se trouve à proximité des terrains d’essai de l’hélicoptère Ingenuity, il travaille sur une expérience que la NASA appelle MOXIE. MOXIE est l’abréviation de Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment. C’est juste un nom sophistiqué pour un test visant à voir si la persévérance pourrait réellement séparer un peu d’oxygène de l’atmosphère dans une expérience de validation de principe.

«Il s’agit d’une première étape cruciale pour convertir le dioxyde de carbone en oxygène sur Mars», a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la Direction des missions de technologie spatiale de la NASA, dans un communiqué. «MOXIE a encore du travail à faire, mais les résultats de cette démonstration technologique sont pleins de promesses alors que nous nous dirigeons vers notre objectif de voir un jour des humains sur Mars. L’oxygène n’est pas seulement ce que nous respirons. Le propulseur de fusée dépend de l’oxygène, et les futurs explorateurs dépendront de la production de propulseur sur Mars pour rentrer chez eux. »

Bien sûr, la génération d’oxygène à l’aide de la technologie avec laquelle joue la NASA génère un sous-produit. Le processus élimine un atome d’oxygène du CO2 et libère du CO, ou du monoxyde de carbone, dans l’atmosphère martienne. Le monoxyde de carbone peut également être mortel pour les humains, il faudra donc un équilibre délicat si nous espérons un jour produire de l’oxygène sur Mars à grande échelle.

Un futur Mars où les humains peuvent marcher à la surface et respirer librement nous obligerait à générer une atmosphère similaire à celle de la Terre. La question de savoir si une telle chose serait possible ou non a été vivement débattue, mais alors que nous progressons vers des missions avec équipage sur Mars et que nous voyons les résultats d’expériences comme celle-ci, cela nous aide à l’imaginer.

