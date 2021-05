Un robot vole les vêtements de Tom Hiddleston dans le nouveau spot télévisé de Loki ⋆ .

Un tout nouveau regard sur Loki, La prochaine série de Marvel Studios basée sur le personnage de Tom Hiddleston, a été publiée sous la forme d’un nouveau spot télévisé pour l’émission.

CONNEXES: Loki Clip présente l’agent Mobius d’Owen Wilson

Dans le nouveau clip, Loki arrive au siège de la Time Variance Authority, où il est dépouillé et initié aux protocoles grâce à un robot utile, mais plutôt puissant. Quelques autres extraits et extraits de la série sont ensuite présentés, donnant aux fans un aperçu encore plus détaillé de la série à venir avant sa première le 9 juin.

Découvrez le nouveau Loki Spot TV ci-dessous:

Ici… au cas où vous l’auriez manqué! #Loki TV Spot qui vient d’être diffusé il y a quelques instants sur ABC pic.twitter.com/8G0zZpCWno – Rebekah Gomez (@raadrebekah) 18 mai 2021

Loki raconte l’histoire de la Time Variance Authority, une organisation bureaucratique chargée de s’assurer que l’écoulement du temps reste sûr et sécurisé. Après avoir arrêté Loki en raison de son évasion du temps dans Avengers: Fin de partie, l’agent du chaos devra aider le groupe à fixer divers délais dans l’univers.

Le vainqueur du Golden Globe Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal, rejoint par Sophia Di Martino (Hier, Fleurs, Dans les badlands), Owen Wilson (Les Tenenbaums royaux), Gugu Mbatha-Raw (Miroir noir: San Junipero), Cailey Fleming (Les morts qui marchent) et Richard E. Grant (Pouvez-vous me pardonner?), Sasha Lane (Miel américain) et Wunmi Mosaku (Pays de Lovecraft).

CONNEXES: Loki obtient une nouvelle image, l’écrivain parle du rôle de l’autorité de variance temporelle

Kate Herron dirige Loki, et Michael Waldron (Rick et Morty, Docteur Strange dans le multivers de la folie) sert de scénariste en chef et de producteur exécutif. Loki est prévue pour la première sur Disney + le 9 juin 2021.