Un ROG Phone 5 un peu plus rapide ?

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

TL;DR

Asus pourrait travailler sur un appareil ROG Phone 5S. Cet appareil peut remplacer le Snapdragon 888 standard par le Snapdragon 888 Plus. Sinon, il semble qu’il sera pratiquement identique au ROG Phone 5.

Asus a lancé la gamme ROG Phone 5 plus tôt cette année, mettant sur le marché un téléphone de jeu assez convaincant. Et si vous aviez besoin d’un peu plus de grognement ? Eh bien, il semble qu’Asus prépare un téléphone mis à niveau pour la sortie.

Le fuiteur fréquent Mukul Sharma a publié une image sur Twitter, mentionnant un apparent Asus ROG Phone 5S. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la source de l’image, nous vous recommandons donc de la prendre avec un peu de prudence. Mais Sharma a généralement de bons antécédents en matière de fuites. Vous pouvez voir une capture d’écran du tweet ci-dessous.

Il semble que la mise à niveau la plus importante soit le passage à un chipset Snapdragon 888 Plus. Cela offre une augmentation légère de la vitesse d’horloge du processeur et des performances d’apprentissage automatique améliorées par rapport au Snapdragon 888 standard, tout le reste étant identique par ailleurs.

Le reste des spécifications revendiquées du ROG Phone 5S semble être conforme aux appareils ROG Phone 5. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car l’écran OLED de 144 Hz, la batterie de 6 000 mAh et la charge de 65 W sont tous des ajouts fantastiques en 2021.

Les chiffres de 16 Go à 18 Go de RAM et de 256 Go à 512 Go indiquent également qu’il s’agit d’un appareil plus cher que le ROG Phone 5 vanille s’il s’agit bien des seules variantes RAM/stockage. Le ROG Phone 5 standard offrait 8 Go à 16 Go de RAM et 128 Go à 256 Go de stockage.

Il n’y a pas encore de mot sur une fenêtre de lancement, mais nous supposons que l’appareil est dans des semaines avant d’être officiel.