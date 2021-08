Un Roglic vorace quitte Aranburu sans prix

14/08/2021

Le à 22:35 CEST

Il n’y croyait pas et il a réussi sans l’expérience de s’asseoir sur la sellette. Il pourrait gagner la première étape de la Vuelta, surprendre, se voir habillé en leader et laisser les 600 habitants d’Ezkio-Itsaso, le village où il habite, à bout de souffle. Álex Aranburu, battu seulement par un cycliste vorace, qui court dans une autre ligue, qui ne donne rien, absolument rien, qui s’appelle Primoz Roglic, qui est venu à Burgos pour finir vêtu de rouge à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui n’a pas laissé la première étape de l’épreuve aux autres pour jouer dans des épisodes épiques. Arriver, voir et battre.

Il n’y a pas un an, lorsque toutes les communautés par lesquelles passait la Vuelta fermaient le périmètre, avec des couvre-feux, des bars et des restaurants fermés (sauf Madrid), Roglic est arrivé sur la Plaza de la Cibeles robe rouge, la couleur d’identification du leader de la Vuelta. Et il a répété ce qu’il avait fait l’année précédente, en 2019, devant Alejandro Valverde et un garçon de 19 ans, encore inconnu, qui s’est présenté à la société cycliste et a appelé Tadej pogacar. Et comme il n’y a pas deux sans trois, 2021 peut être celui d’un pèlerinage spécial Roglic de Burgos et sur le chemin de Santiago.

“C’était court mais difficile. J’ai atteint le but avec plus rien dans mon corps“, a déclaré Roglic peu après avoir atteint la cathédrale de Burgos. C’était le moment précis où Aranburu, 25 ans et qui en 2022 quittera Astana pour s’inscrire à Movistar, s’est levé de la sellette sachant qu’il avait été deuxième, qu’il il avait gagné l’affection d’un public qui a pu revenir sur la Vuelta après un an de punition pandémique, et que demain si le vent ne l’empêche pas, en bon coureur des arrivées en masse, il a la possibilité de prendre le rouge maillot de Roglic, qui cédera avec plaisir, car sait que la bataille ne fait que commencer Et c’est idiot de gaspiller des balles juste pour le plaisir.

En fait, à part le grand rôle d’Aranburu, il n’y a pas eu de surprises dans le contre-la-montre. Roglic, en tant que champion olympique de la spécialité, était connu pour être le candidat numéro un à la victoire. et que le bataillon d’alpinistes se déplacerait entre quelques secondes de perte, car 7 kilomètres n’était pas non plus une distance pour allumer les alarmes.

C’est ainsi qu’entre Enric Mas, le meilleur des grimpeurs (il a cédé 18 secondes), et Mikel Landa, le pire, comme d’habitude dans ce type d’étape, qui est parti 39. Et c’est que le cycliste d’Alava n’a pas voulu jouer avec la pression, il a préféré céder du temps que de risquer -par exemple, Mas était sur le point de tomber dans une courbe lorsqu’il a touché l’asphalte avec une pédale- et il a même a eu peur quand un chien était sur lui a traversé la route. Au moins, ce n’était pas un chat noir.

“Il a dû gravir rapidement la pente du contre-la-montre (celle qui menait à la colline du château de Burgos) et maîtriser les virages”, a expliqué Roglic. Il y a un an, il remportait le contre-la-montre de la Vuelta et il y a deux ans aussi. Mais dans un contre-la-montre, en France, il a perdu le Tour 2020 face à son compatriote Pogacar, à un jour de Paris.

“Si tu tombes, tu te relèves”, a l’habitude de répéter un cycliste slovène qui a quitté la manche française en raison d’une chute en juillet. C’était comme remettre la course sur un plateau à Pogacar, laissé libre de tout marquage, de tout stress, sachant que Roglic était le seul à pouvoir le sortir de la route du triomphe sur le chemin des Champs-Élysées.

Roglic est le coureur à battre. Et au cas où il y aurait des doutes, aujourd’hui, il l’a laissé écrit dans les rues de Burgos.