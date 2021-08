Un Rogue Bee a continué à briser l’introduction du panier emblématique de Skyrim

in

Capture d’écran : Bethesda

Peu importe le nombre de fois que vous avez regardé la scène du chariot d’ouverture de Skyrim, vous ne l’avez probablement pas encore vue autant que Nate Purkeypile. C’est parce que pendant la production, une entité mystérieuse n’arrêtait pas de faire dévier le chariot et les développeurs ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Le mystérieux coupable ? Une abeille.

Cette intro est célèbre maintenant, mais à l’époque, c’était juste une chose sur laquelle nous devions continuer à travailler et à travailler pour toujours », a écrit Purkeypile, qui a récemment travaillé sur Starfield, dans un fil qui a explosé sur Twitter aujourd’hui. « J’ai perdu la trace du nombre de fois que j’ai vu ce trajet en charrette. Facilement des centaines.

Selon le développeur vétéran et ancien artiste principal de Bethesda, la complexité résultait du fait que le chariot était simulé physiquement plutôt que sur une piste définie. Des trucs étranges dans l’environnement pourraient potentiellement le faire dévier de sa trajectoire, comme, disons, un rocher égaré. Puis une fois, la merde a vraiment frappé le ventilateur.

« En chevauchant encore une fois ce chariot, le chariot commence à trembler violemment et tout d’un coup WHOOSH ! La charrette monte dans le ciel comme une fusée. Comme WAY là-haut », a écrit Purkeypile. « Quelque chose disait à ce chariot de tout foutre et de quitter cette route. Le truc, c’est que ça n’arrivait pas à chaque fois. Personne ne savait ce qui se passait au début.

Finalement, lui et le reste de l’équipe ont découvert que le problème était lié aux abeilles. La physique des collisions avait été ajoutée aux insectes afin que les joueurs puissent les ramasser comme ingrédient. Ce qui était bien, jusqu’à ce que les abeilles frappent la charrette.

« Le chariot voulait se déplacer sur la route. L’abeille ne voulait pas bouger », a-t-il écrit. « Alors montez le panier ! »

Morale de l’histoire? Le développement de jeux est difficile. Corriger les bugs est encore plus difficile. Surtout le genre qui buzz.