Un Roguelike étrange, mais trop court

Vaas, le célèbre méchant de Far Cry 3, a un discours tout aussi connu sur la définition de la folie. Comme il le dit, « La folie fait exactement la même putain de chose, encore et encore, en s’attendant à ce que la merde change. C’est fou. » Il semble donc parfait que le premier DLC de Far Cry 6 mettant en vedette le méchant charismatique le jette dans un jeu de tir roguelike dans son propre esprit tordu, le forçant à faire les mêmes choses encore et encore. Le résultat final est une expérience amusante, étrange et curieuse qui perd malheureusement trop rapidement la majeure partie de son élan.

Quand Ubisoft a annoncé pour la première fois ses plans de DLC pour Far Cry 6, notamment le retour des méchants des jeux précédents et la construction d’extensions autour d’eux, j’étais intrigué. Alors que les méchants de Far Cry ont tendance à être au centre des publicités et des campagnes marketing, ils ne sont souvent pas vus beaucoup dans leurs jeux respectifs. Donc, ramener certains d’entre eux et les laisser mâcher le paysage et être méchants pendant quelques heures dédiées me semblait être un plan. Et commencer avec Vaas, toujours l’une des créations les plus emblématiques de la franchise, était une décision intelligente.

Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que le premier DLC de Far Cry 6 serait un étrange roguelike expérimental. En tant que personne qui n’a pas vraiment apprécié ces types de jeux dans le passé, j’avais peur de rebondir sur ce DLC peu de temps après l’avoir commencé. Mais, au lieu de cela, j’ai passé un bon moment, au moins pendant une heure à deux.

La configuration de ce nouveau DLC axé sur Vaas est presque aussi étrange que l’extension elle-même. (Spoilers pour Loin cri 3 suivre.)

Après avoir été poignardé et laissé mourir dans Far Cry 3, Vaas saigne et meurt et dans son esprit, ce qui signifie que les choses deviennent… sauvages. Apparemment, lorsque vous êtes dans les derniers instants de votre vie, votre cerveau crée un jeu de tir roguelike personnalisé pour que vous puissiez jouer avant de finir en wormfood. Quoi qu’il en soit, c’est pourquoi vous êtes «piégé» dans votre propre esprit, à la recherche d’argent et de nouvelles armes à feu pour vaincre votre sœur Citra, un personnage également de Far Cry 3.

Si vous n’avez pas joué à Far Cry 3, je pense qu’une grande partie de ce DLC n’aura probablement pas beaucoup de sens pour vous, bien que le jeu passe quelques minutes à configurer les éléments importants afin que vous ne soyez pas complètement perdu.

Pour vaincre Citra, vous devez retrouver trois objets, relever des défis, puis ramener les objets au point de départ. Ici, vous allez créer un poignard qui sera utilisé pour prouver à Citri que vous êtes un grand et dur guerrier. Cependant, cela sera délicat au début car vous ne commencez qu’avec un pistolet et une petite quantité de santé. Heureusement, vous pouvez gagner de l’argent en tuant des ennemis, en trouvant des coffres ou en accomplissant des activités trouvées dans l’esprit de Vaas. En utilisant cet argent, vous pouvez améliorer de nouvelles armes que vous découvrez dans le monde ou améliorer vos statistiques et vos capacités. Comme avec de nombreux roguelikes modernes, vous conservez vos améliorations lorsque vous mourez, mais perdez votre argent et vos objets et armes actuels.

Enfin, c’est ce que dit le jeu. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe lorsque vous mourez dans ce DLC parce que je ne suis jamais mort. Le combat des récents jeux Far Cry est assez facile pour commencer et ce DLC n’est pas différent. Lors de ma première course, j’ai trouvé un SMG très tôt et après l’avoir amélioré un peu et ma santé, j’ai pu terminer ma première course en environ une heure. Ce fut une explosion, explorer le monde étrange dans la tête de Vaas et en apprendre davantage sur qui il est et son passé avec Citra, sa famille et les étrangers était cool. (J’admets aussi que je suis un peu un nerd de Far Cry, alors peut-être que ce n’est que cool pour moi.)

Capture d'écran : Ubisoft / Kotaku

Cependant, après avoir battu ma première manche, je me suis réveillé en tant que Vaas au début de son esprit et c’est à ce moment-là que ce DLC s’est essoufflé. Le problème est que la première heure ou les deux premières heures de votre premier run sont formidables, remplies de rebondissements, de révélations et d’exploration. Mais une fois que vous recommencez, vous réalisez que les emplacements sur la carte ne sont pas générés au hasard. Les objectifs de la quête principale ne changent pas non plus. Bien sûr, les ennemis deviennent plus durs et font plus de dégâts à mesure que vous augmentez le «niveau d’esprit» de chaque course, mais la majeure partie du contenu téléchargeable ne change pas. C’est une mauvaise recette pour un jeu de tir roguelike. À mi-chemin de ma deuxième manche, je me suis retrouvé ennuyé de tout cela. Peut-être que sauter la difficulté pourrait aider, mais je ne suis tout simplement pas sûr de m’en soucier assez pour continuer.

C’est dommage, car j’aime l’idée derrière ce DLC : prendre le moteur de base et le gameplay de Far Cry 6 et faire quelque chose d’étrange et de différent avec. J’espère que les futurs packs DLC pour FC6 sont plus charnus que la première offre. J’aimerais voir chacun essayer quelque chose de nouveau et de différent, séparé de ce DLC ou du jeu principal. Même s’ils n’atterrissent pas tout à fait, je prendrais volontiers plus de choses qui essaient quelque chose de différent et échouent par rapport au DLC ennuyeux qui ajoute simplement des arènes de combat ou des produits cosmétiques.

Si vous aimez les tireurs roguelike et possédez déjà Far Cry 6 et surtout si vous êtes un grand fan de Far Cry 3, ce nouveau DLC pourrait valoir le détour. Pour tous les autres, attendez peut-être de voir à quoi ressemble le reste du contenu téléchargeable de Far Cry 6 avant d’acheter la passe de saison du jeu dès maintenant.