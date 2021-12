Un rôle critique fixe la date de sortie de janvier pour la renaissance de la campagne Tal’Dorei

Les joueurs de D&D à la recherche du paramètre de campagne mis à jour pour le premier paramètre de campagne de rôle critique n’ont qu’à attendre le mois prochain. Critical Role et Darrington Press ont annoncé mercredi que le livre source Tal’Dorei Campaign Setting Reborn devrait sortir le 18 janvier 2022.

Le nouveau livre, qui a été annoncé pour la première fois en juillet, mettra à jour l’original (et maintenant épuisé) Guide de campagne Tal’Dorei qui a été publié en octobre 2017 par Green Ronin Publishing. Le livre est créé par Matthew Mercer, Hannah Rose (Explorer’s Guide to Wildemount, The Wild Beyond the Witchlight) et James J. Haeck (Explorer’s Guide to Wildemount, Baldur’s Gate: Descent into Avernus) et présente un regard mis à jour sur Tal’Dorei , le continent d’Exandria utilisé pour la campagne « Vox Machina » qui a lancé Critical Role en tant que campagne de streaming en ligne.

Le livre est décrit comme suit :

Le livre source mis à jour est une extension et une amélioration significatives du cadre de campagne original populaire et épuisé de Tal’Dorei, avec de nouvelles créatures, sous-classes, objets magiques et plus conçus pour le jeu de règles de la 5e édition. Des contributions supplémentaires sont fournies par les membres de la distribution de Critical Role Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O’Brien, Marisha Ray, Sam Riegel et Travis Willingham ; ainsi que John Stavropoulos (Guide de Van Richten sur Ravenloft, X-Card, Wizards of the Coast: Game Design Coach) et Aabria Iyengar (Exandria Unlimited, Misfits and Magic, Pirates of Salt Bay).

L’annonce comportait également la publication de quelques images d’aperçu de l’œuvre d’art, que vous pouvez voir ci-dessous. Le livre source comporte 280 pages et comprendra :

* Un guide de chaque grande région de Tal’Dorei, avec des histoires accrocheuses

* Options de personnages étendues, y compris 9 sous-classes et 5 arrière-plans

* Objets magiques tels que les Vestiges de Divergence

* De nouvelles créatures, dont beaucoup figurent dans les campagnes diffusées en continu de Critical Role

* Nouvelles traditions et blocs de statistiques mis à jour pour chaque membre de Vox Machina

* Une carte d’affiche dépliante de 18 « x 24 »

Selon le blog de Darrington Press, les nouvelles sous-classes sont :

* Barbare : La Voie du Juggernaut

* Barde : Collège de la Tragédie

* Clerc : Domaine du sang

* Clerc : Domaine de la Lune

* Druide : cercle des flétris

* Moine : Voie de l’âme de cobalt

* Sorcier : Runechild

* Paladin : Serment du grand large

* Sorcier : Magie du sang

Le livre sera d’abord disponible dans les magasins Darrington Press Guild et les boutiques en ligne Critical Role pour les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, suivi peu après dans d’autres magasins locaux de loisirs et de jeux. Il recevra également le traitement de luxe de Beadle & Grimm’s pour ceux qui recherchent une option plus luxueuse.

Images d’aperçu de la campagne de Tal’Dorei