Un routeur Huawei avec WiFi 6 pour seulement 39 euros : c’est l’une des bonnes affaires du week-end | La technologie

Il existe déjà de nombreux appareils dotés du WiFi 6, dont la PlayStation 5 ou l’iPhone 12. Si vous n’avez toujours pas de routeur compatible avec cette norme, il y en a désormais un que Huawei vend à un prix cassé.

Le WiFi 6 est l’une des innovations technologiques les plus importantes de ces dernières années, bien qu’il ait été éclipsé par la 5G et d’autres fonctionnalités qui continuent à être déployées petit à petit et qui n’ont peut-être pas un si grand impact sur notre quotidien.

En outre, oui il est possible d’acheter un routeur avec WiFi 6 à un prix abordable: pour 39 euros (si vous sélectionnez le modèle Dual Core) Huawei vend le vôtre dans l’eStore, la boutique officielle de cette marque en Espagne. C’est l’un des modèles les moins chers que vous pouvez trouver en ce moment.

La livraison est entièrement gratuite depuis l’Espagne, comme dans presque toutes les commandes sur le Huawei eStore, qui propose généralement des offres assez agressives sur ses propres produits.

Ce routeur WiFi est équipé du WiFi 6, le dernier standard disponible. De plus, vous pouvez connecter vos appareils d’un simple toucher grâce à NFC et Huawei Share.

Petit à petit, de plus en plus de routeurs avec ce standard sont arrivés, également appelés WiFi AX. De plus, de nombreux appareils compatibles sont déjà en vente, à commencer par la toute nouvelle et rare PlayStation 5.

Les avantages du WiFi 6 sont nombreux dans l’environnement domestique, principalement parce que évite la saturation du réseau avec des dizaines d’appareils connectés, chose qui est maintenant totalement courante, en particulier dans les Smart Homes qui disposent de toutes sortes de gadgets, tels que des ampoules intelligentes, des prises WiFi ou des aspirateurs robots.

Il améliore la vitesse de connexion, à la fois en téléchargement et en téléchargement, bien que ce qui soit sans aucun doute le plus notable soit la différence de temps de réponse en réduisant le bruit introduit par les connexions simultanées.

Vous souhaitez améliorer la couverture et la vitesse de votre signal Wi-Fi domestique ? Vous trouverez ici une sélection des meilleurs routeurs de 2021 par gamme de prix.

Ce Huawei AX3 est disponible en deux modèles : le Dual Core à 39 euros, un peu moins puissant, et le Quad Core, que Huawei vend 49 euros mais Amazon propose quelque chose de moins cher, pour seulement 46 euros et aussi avec la livraison gratuite.

Que vous ayez des appareils avec WiFi 6 ou non, cette offre est une opportunité importante, puisqu’il s’agit d’un routeur qui servira pendant près d’une décennie, alors que la norme devient de plus en plus courante.

