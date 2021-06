Un rover chinois sur Mars prend un selfie pour célébrer son voyage sur la planète rouge

16/06/2021 à 9h10 CEST

Les selfies sur Mars sont rarement très courants. Le rover chinois, le Zhurong, a pris une photo en plantant un caméra déportée au sol et posant près de la piste d’atterrissage. L’explorateur robotique a également montré un panoramique de l’endroit et une photo de la plate-forme elle-même sans une vue obstruée de la surface martienne.

Le rover Perseverance a déjà pris son propre selfie en avril, bien qu’il ait utilisé son bras extensible au lieu de lâcher la caméra.

Zhurong vise à étudier le climat et la géologie de Mars pendant les 90 jours que durera sa mission officielle. Même ainsi, cela peut durer bien plus longtemps que prévu, ce qui se produit également avec les rovers aux États-Unis. Même si vous terminez votre mission plus tôt que prévu, Ce sera le premier rover non américain à atterrir avec succès sur Mars et à établir sa mission.

À la fin le selfie en est un exemple, d’avoir franchi une étape importante dans l’exploration internationale.