Le rover ressemble à une soucoupe volante et utilise des propulseurs ioniques miniatures, appelés sources d’ions liquides ioniques pour léviter. Le véhicule tire parti des champs électriques naturels qui se forment à la surface de la Lune en raison de l’exposition directe au rayonnement solaire et du manque d’atmosphère.

On dit que cette charge de surface est suffisamment forte pour soulever la poussière de lune et la faire léviter à plus de trois pieds au-dessus du sol, tout comme l’électricité statique fait dresser les cheveux sur la tête.

Pour le moment, l’appareil est encore un concept et n’a été testé que dans des simulations, pas dans un scénario réel.

Cependant, l’équipe de chercheurs du MIT est convaincue qu’il fonctionnera comme prévu.

Les chercheurs espèrent que ce type d’appareil pourrait un jour aider les futures missions vers la Lune et les astéroïdes et qu’il survolera et manœuvrera en toute sécurité sur un terrain inconnu et accidenté.

Le rover fonctionne en envoyant de l’électricité sous forme d’ions à la surface de la lune, qui serait ensuite repoussée par la surface lunaire, la repoussant du sol.

Dans leur première étude de faisabilité, les chercheurs ont découvert que l’augmentation de la répulsion des ions pouvait être suffisamment forte pour amener un véhicule de 2 livres sur la lune ou sur un gros astéroïde tel que Psyche.

L’auteur principal Oliver Jia-Richards, un étudiant diplômé du département d’aéronautique et d’astronautique du MIT, a déclaré : « Nous pensons utiliser cela comme les missions Hayabusa qui ont été lancées par l’agence spatiale japonaise.

«Ce vaisseau spatial a fonctionné autour d’un petit astéroïde et a déployé de petits rovers à sa surface.

