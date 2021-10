Un rugueux de justice et un vent qui peut faire des ravages

Alfredo Garcia Heredia. © Golffile | Oisin Keniry

La Route de Majorque entre dans sa dernière ligne droite. Demain commence le Défi Empordà (Gérone), le premier des deux tournois à se jouer dans ce domaine. Deux rendez-vous qui seront décidés par les 45 joueurs qui auront accès à la finale de Majorque qui se jouera du 4 au 7 novembre au T-Golf & Country Club.

Le premier rendez-vous dans l’Empordà aura la présence de 25 joueurs espagnols. Chacun avec ses objectifs particuliers mais tous avec l’esprit tourné vers Majorque et sur les 20 cartes du Circuit Européen qui seront distribuées le 7 novembre

Alfredo Garcia arrive comme quatrième classé. L’Asturien, vainqueur en Hollande et déjà avec la carte du Tour en poche, cherche à gratter une position qui lui permettra d’entrer dans un tournoi important la saison prochaine. Il devance le Danois Marcus Helligkilde, le Portugais Ricardo Gouveia, tous deux évoluant cette semaine, et Santiago Tarrio, qui sera au Estrella Damm Andalucía Masters.

Avec beaucoup moins d’oxygène vient Ange Hidalgo. L’homme de Malaga a perdu deux places lors du dernier tournoi disputé en Suisse et occupe actuellement la 20e position, la dernière à être sur le Tour européen. Il n’a aucune marge d’erreur.

« Je suis arrivé tôt lundi et j’ai déjà fait la ronde de reconnaissance. Je connaissais le terrain car j’avais joué le Match Espagne-France U14 et U16 mais bien sûr, vous vous en doutez, de nombreuses années ont passé. La première chose qui ressort est le rough, qui est très haut, surtout à l’approche du green. J’ai rarement joué avec du rough aussi haut. Et puis vous avez des greens très accidentés, donc je ne pense pas que la vitesse soit excessive à cause de ce facteur et qu’ici ils ont tendance à être très venteux. Aujourd’hui dans le proam c’était fou ce qui a soufflé. Si cela avait été le jour du tournoi, cela aurait sûrement dû s’arrêter.

La clé pour moi cette semaine est le lecteur. Ce n’est pas un long parcours mais au fur et à mesure que vous passez par le rough, il vous en coûtera beaucoup pour faire des birdies. Celui qui conduit le lecteur dans la rue va avoir beaucoup de bétail », nous a écrit l’homme de Malaga.

Le troisième nom propre est Ivan Cantero. Le llanisco occupe la 38e place du classement avec un avantage de plus de 5 000 points avec le 46e, qui est en l’occurrence Matthias Schmid et qui n’est pas présent. C’est-à-dire qu’il a une marge qui devrait être suffisante pour être à Majorque, bien qu’avec deux tournois à venir, il ne peut pas être distrait. Mais ce qui est vraiment juteux pour Iván est devant. Il vous faut une grosse semaine pour vous rapprocher des 20 premières places.

Il a aussi joué le proam et nous avons corroboré la version d’Hidalgo (avec le vent). De plus, il nous a dit que sur le trou 16, par quatre de 387 mètres, il a dû frapper le drive et le bois 5. Un bon exemple de l’intensité avec laquelle il a soufflé.

Le reste de l’armée sera composé de : Carlos Pigem, Alejandro del Rey, Lucas Vacarisas, Eduard Rousaud, Borja Virto, Javier Sainz, Scott Fernández, David Borda, Jordi García, Manuel Elvira, Emilio Cuartero, Samuel del Val, Jacobo Pastor, Antonio Hortal, Alfonso Buendía, Víctor Pastor, Jordi Panés, Gerard Piris, David Morago, Jorge Maicas, Pol Bech et lvaro Hernández.