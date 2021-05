Un Russell Westbrook sans limites

Pas de limites: Russell Westbrook, les nombres marginaux (qui ont toujours tendance à être monstrueux), a retrouvé le sourire à Washington après un mauvais départ chez les Wizards, toujours gueule de bois de son passage frustrant avec les Rockets, où la rencontre avec James Harden n’a pas fonctionné (pour le moins dire). Mais, sortis de nulle part et d’un horrible début de saison, les Wizards se sont remontés et sont, dans la dernière ligne droite de la saison régulière, l’une des équipes les plus amusantes de la NBA … et l’une des plus compétitives: depuis le 5 avril a vu 15 matchs de 50% de victoires ils ont remporté 12 parties sur 14 au total et ont maintenant 29-34 ans, avec (cela semble incroyable) le ticket à jouer presque dans leur poche. En fait, ils sont (ils sont dixièmes) plus près du neuvième (milieu de partie) et huitième (un et demi) que leurs poursuivants, certains Bulls et Raptors qui manquent d’occasions.

Les Wizards ont balayé les Cavaliers (93-122) surtout dans une formidable seconde période au cours de laquelle ils ont atteint une avance de 33 points. Bradley Beal, qui joue le titre de meilleur buteur dixième à dixième avec Stephen Curry, est resté à 19 points avec un mauvais tir 8/24. Le banc a brillé (encore: Matthews, Gafford, Smith …) et, surtout, Russell Westbrook était un tourbillon qui a re-signé un triple-double: 15 points, 12 rebonds, 11 passes. Une journée de plus au bureau du meneur, qui compte cette saison 31 triple-doubles (le record dans un parcours est le sien: 42) et dans sa carrière 177. Il est déjà quatre derrière Oscar Robertson, qui détient le record de tous les temps (181). Et les Wizards ont neuf matchs à jouer. Avec cinq, il sera le leader. Cinq triples-doubles en neuf matchs: ce qui serait pour un autre un héroïsme semble une certitude dans le cas de Westbrook. Qui est un plaisir de revoir heureux.

Si les sorciers vont plus et terminent la saison sur une bonne note, les Cavaliers suivent un long parcours qui était prometteur au début: 21-42, cinq défaites d’affilée et sept sept en huit matchs. Collin Sexton (22 points) est revenu après son absence mais cette fois Darius Garland est tombé avec une entorse à la cheville. Et Kevin Love, qui vient de son bordel pour avoir perdu la tête en milieu de match, s’est retrouvé sans tirer de panier (0 point) en 22 minutes. Important.

Les Sixers, à nouveau au sommet des Nets

A la tête de l’Est, quant à lui, l’égalité est à nouveau maximale. Égalité technique entre Nets (43-21) et Sixers (42-21) avec les Bucks comme île à la troisième place: maintenant 39-24 après avoir battu des Bulls à Chicago qui manquent le train de jeu de l’Est (un désastre après l’illusion générée par le commerce de Nikola Vucevic). Les Sixers ont roulé sur les Hawks et les Nets (sans Kevin Durant) se sont écrasés devant les Blazers de Damian Lillard.

Les Sixers ont battu les Hawks deux fois de suite, 127-83 et 126-104 en seulement 48 heures.. Malgré le retour de Trae Young après quatre matchs à l’extérieur (32 points), les hommes de Géorgie ont de nouveau été clairement inférieurs et restent à 34-30, un match et demi derrière les Knicks, un quart de conférence et rien de surprenant, et un désordre avec les Celtics ( 34-30) et Heat (33-30) dans un combat de positions dans lequel l’essentiel est d’éviter la septième place, ce qui envoie le jeu. Dwight Howard (19 points, 11 rebonds) a mené les Sixers tandis que Joel Embiid (18 + 6), Tobias Harris (18) et Ben Simmons (18 + 6 + 5) ont pris de longues pauses.

Les Bucks, sans Giannis Antetokounmmpo (arrêté par une entorse à la cheville), ont battu les Bulls confortablement (98-108) qui sont toujours sans LaVine et qui voient le jeu de loin (ils sont 26-37), ce qui semblait un but évident après l’arrivée de Nikola Vucevic, qui a ajouté 17 points et 15 rebonds mais avec un 7/27 horrible en tirs ( 1/9 en triple). Un peu mieux était Coby White (21 points, 7 passes) pour un Bulls très décevant. Pour les Bucks, 22 points, 8 rebonds et 6 passes de Khris Middleton, 22 points de Brook Lopez, 16 et 14 rebonds de Portis, 16 et 7 passes de Jrue Holiday … supériorité évidente de Budenholzer.

À Brooklyn les Nets sont tombés (109-128) sans Kevin Durant ou James Harden. Cette fois, sur les trois grands, seul Kyrie Irving a joué (28 points, 3 passes) et les Nets ont pris du retard dans une seconde mi-temps au cours de laquelle Damian Lillard a marqué 22 de ses 32 points (avec 7 rebonds, 9 passes et 8/13 sur 3s). De plus, Powell a ajouté 19 points, Nurkic 23 avec 11 rebonds et Carmelo Anthony, 15 ans.

Les Nets n’ont à nouveau qu’un demi-match d’avance sur les Sixers dans la course à la tête à l’Est. Les Blazers sont septièmes à l’Ouest, à mi-chemin des Mavs qui sont désormais les premiers à ne pas jouer (Oregon 35-28, Texans 35-27). Derrière Lillard, maintenant à 32-30 ans, il estn Grizzlies qui ont écrasé (92-75) Magic (maintenant 19-44) avec sept pertes, qui a coulé au troisième quart (36-15) et n’a ajouté que 32 points dans toute la seconde mi-temps.