Un rythme médiocre a conduit à la décision d’installer le nouveau groupe motopropulseur d’Alonso · .

Fernando Alonso a déclaré qu’Alpine avait décidé d’installer un nouveau groupe motopropulseur sur sa voiture, ce qui entraînait une pénalité sur la grille, lorsqu’il s’est rendu compte qu’ils n’étaient pas compétitifs ce week-end.

Les deux pilotes Alpine n’ont par la suite pas réussi à atteindre la Q3, bien qu’Alonso ait donné à son coéquipier Esteban Ocon le bénéfice de son sillage dans son dernier tour.

« Nous avons essayé de travailler un peu en équipe, d’essayer d’aider là-bas si je le pouvais », a déclaré Alonso. « Mais nous n’étions pas assez rapides. C’était une aide, oui, mais il nous manque encore quelques dixièmes pour être dans le combat.

Alonso, avec Sebastian Vettel et George Russell, partira du fond de la grille après avoir installé un nouveau groupe motopropulseur. Cela signifiait qu’en Q2, il devait trouver l’équilibre entre des tours plus rapides que ces pilotes afin de partir devant eux, sans établir un temps assez rapide pour la Q3, ce qui l’aurait obligé à prendre le départ de la course avec des pneus usés.

« Nous devions voir si nous pouvions dépasser George et Vettel d’une manière ou d’une autre sans [lapping too quickly] parce que vous ne voulez pas faire un tour trop rapide et ensuite passer accidentellement en Q3 et ensuite vous commencez avec les vieux pneus. C’était donc une qualification délicate pour tout le monde.

« Le pire pour nous, c’est que nous n’avions pas le rythme ce week-end dans aucun des essais [sessions]. Nous semblions non compétitifs. Nous devons donc comprendre cela.

« Nous avons également changé le moteur pour cette raison, d’une certaine manière, car nous n’étions pas compétitifs ce week-end. La fiabilité est toujours bonne, aucun problème là-bas, alors voyons si demain nous pouvons encore marquer des points par rapport au dernier.

Alpine a encore du travail à faire pour comprendre le pas en arrière qu’elle a fait sur le Circuit des Amériques ce week-end, a déclaré Alonso.

« Après les FP1 et FP2, nous avions quelques idées sur les améliorations à apporter à la voiture. Donc du jour au lendemain nous avons fait beaucoup de changements mais ce matin, [it was] toujours pas aussi compétitif que lors des deux derniers Grands Prix, il y a donc encore plus d’analyses à faire.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :