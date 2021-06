Un sac jaune et une bibliothèque lancent la nouvelle bande-annonce de Gunpowder Milkshake, le suivi de l’action Marvel et Jumanji de Karen Gillan

Pour beaucoup, Karen Gillan est peut-être connue sous le nom de franchise Nebula of the Guardians of the Galaxy de Marvel, mais l’actrice décroche définitivement un certain nombre d’autres rôles fantastiques dans d’autres productions de premier plan comme la franchise Jumanji. Son rôle principal dans le thriller d’action Gunpowder Milkshake est déjà particulièrement excitant. Le film met Gillan dans le rôle d’un assassin de sang-froid, qui se retrouve dans un tas d’ennuis. Et jusqu’à présent, le résultat semble que cela pourrait être une course intense pour les téléspectateurs. La première bande-annonce a taquiné beaucoup d’action, mais cette dernière ne fait qu’augmenter l’action, en lançant les choses dans une bibliothèque et un sac jaune apparemment ordinaire.