in

Le Borussia Dortmund a identifié un attaquant de Chelsea comme étant capable de remplacer Erling Haaland, bien qu’un sacrifice doive être fait avant qu’un mouvement puisse avoir lieu, selon un rapport.

Haaland, 21 ans, est déjà l’un des attaquants les plus redoutables du football mondial. Il a marqué 66 buts en 66 matchs depuis qu’il a rejoint Dortmund en provenance du RB Salzbourg en 2020. Ce niveau de puissance offensive, combiné à son âge, a fait du Norvégien une cible pour presque tous les clubs d’élite en Europe.

Mais alors que la spéculation sur les transferts n’a été que fugace cet été, une une avalanche d’intérêt devrait émerger en 2022.

C’est parce que Haaland aurait une clause de libération dans son contrat qui peut être déclenchée autour de la barre des 70 millions de livres sterling.

Et selon le Metro (citant le journal allemand Bild), Dortmund est «de plus en plus résigné» à perdre le tueur à gages l’été prochain.

La perte de leurs joueurs vedettes n’est pas un phénomène nouveau pour la formation allemande. En effet, Jadon Sancho était la dernière superstar en plein essor à partir lorsque Man Utd a achevé sa poursuite d’un an pour un montant de 73 millions de livres sterling en juillet.

Un remplaçant approprié est toujours trouvé, et la réclamation Metro Chelsea l’attaquant Timo Werner a été désigné – bien que d’anciens rivaux Le Bayern Munich est également dans le cadre. L’attaquant polyvalent n’a pas répondu aux attentes depuis son déménagement à Stamford Bridge pour 47,5 millions de livres sterling.

Il n’a inscrit que 12 buts la saison dernière au milieu d’une série d’affichages inhabituellement inutiles. Il a cependant contribué d’autres manières, menant l’équipe avec 15 passes décisives dans toutes les compétitions.

Mais avec le retour du blockbuster de Romelu Lukaku, Werner a été marginalisé jusqu’à présent cette saison.

En tant que tel, Dortmund semble sentir une ouverture et a installé Werner “près du sommet de leur liste” pour succéder à Haaland.

Cependant, si une approche est faite, Werner devra faire un sacrifice important. On prétend que son «salaire de 17 millions de livres sterling par an» serait probablement considérablement réduit afin de faire fonctionner les finances pour Dortmund.

Steve Cooper, Chris Wilder et John Terry émergent en tant que favoris pour le travail de Nottingham Forest

Chelsea a raté l’astuce du transfert

Pendant ce temps, Chelsea pourrait être laissé pour compte d’une décision de transfert estivale au milieu de l’incertitude persistante entourant Antonio Rudiger après la révélation d’une omission flagrante.

L’Allemand a attiré l’attention des clubs européens de partout, et le dernier rapport a révélé que le chef des Blues Marina Granovskaia prévoit de décharger le demi-centre en janvier s’il refuse de rédiger de nouveaux termes – au grand désarroi de Tuchel.

Si Rudiger part en janvier ou via une agence libre l’année prochaine, un nouveau nom devra être acheté. Jules Kounde de Séville pourrait être revisité, bien que Chelsea ait apparemment déjà une réponse à long terme dans les livres jusqu’à cet été.

Fikayo Tomori a été vendu à l’AC Milan pour 25 millions de livres sterling en juin. L’Anglais a excellé lors d’un court séjour en prêt à San Siro la saison dernière. Cela a entraîné une poursuite de transfert déterminée cet été.

Lorsqu’ils vendent de jeunes stars avec un grand avenir, les clubs choisissent souvent d’inclure une clause de rachat ou une option de premier refus. Cependant, selon le journaliste de confiance Fabrizio Romano, Chelsea n’a rien fait de tel concernant Tomori.

Romano a tweeté “contrairement à ce qu’ils ont fait pour l’accord avec Tammy Abraham”, Chelsea n’a “pas inclus” de clause de rachat pour Tomori.

LIRE LA SUITE: Conte insiste sur le fait que Chelsea manque la meilleure cible estivale, une bénédiction déguisée