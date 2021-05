Un sans-abri qui a co-créé “One More Time” de Daft Punk s’est raidi

Un nouveau rapport affirme que Daft Punk a soulevé le son d’un sans-abri pour créer «One More Time».

Le sans-abri de 70 ans, Eddie Johns, a sorti un album intitulé More Spell on You en 1979. Le morceau est sorti en Europe mais n’a pas connu beaucoup de succès à l’époque. Daft Punk a découpé les sections du morceau en échantillons courts et les a réorganisés en de nouveaux crochets pour leur morceau, «One More Time». L’arrangement est devenu le plus grand succès de Daft Punk à ce jour, et son premier single vendu à un million.

Mais Eddie Johns n’a pas vu un sou du succès des samples de Daft Punk. «J’aide parfois Eddie à utiliser l’ordinateur et il m’a montré une partie de sa musique», a déclaré Alyssa Cash, responsable de cas de Johns à l’association caritative PATH, au Los Angeles Times. «Il m’a montré sa pochette d’album, et quand j’ai trouvé cette vidéo racontant comment elle avait été échantillonnée par Daft Punk, c’était comme si une ampoule s’était éteinte. C’est Eddie, c’est sa chanson.

Johns a déclaré au LA Times qu’il aimerait juste voir un peu de crédit. Il n’est actuellement pas répertorié comme auteur-compositeur sur «One More Time».

«J’aimerais avoir quelque chose à offrir à ma fille», dit Johns, qui se bat toujours en tant que sans-abri. Un représentant de Daft Punk a déclaré qu’ils avaient officiellement payé des redevances pour obtenir la licence de l’échantillon de la chanson de Johns, bien que rien de tout cela ne semble être revenu à Johns lui-même.

«Daft Life LTD paie des redevances deux fois par an au producteur et propriétaire de« More Spell on You ». Selon l’accord, c’est le devoir du producteur [of the album] pour payer des paiements semestriels à Eddie Johns », a déclaré le groupe. Les droits de la chanson ont été acquis par un label et une maison d’édition français, GM Musipro. La société a confirmé qu’elle recevait des paiements de redevances de Daft Punk.

«Nous n’avons pas entendu parler de [Johns] depuis le jour où nous avons acquis en 1995 un catalogue d’un autre label qui présentait ce titre », a déclaré Georges Mary, fondateur de GM Musipro au LA Times. «Nous avons essayé de faire des recherches sur lui, mais sans aucun résultat. De notre côté, nous allons étudier son dossier et faire les comptes à son actif. Nous lui répondrons immédiatement à ce sujet, en même temps que nous l’informerons de ses droits.

Eddie Johns vit actuellement seul dans un appartement d’une chambre, avec l’aide de PATH. Il a grandi au Libéria et a découvert très tôt son talent pour le chant. Après être tombé amoureux du rock américain, il s’installe à Paris en 1977 pour faire des disques.