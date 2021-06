Un satellite britannique affronte Elon Musk après une injection de 360 ​​millions de livres sterling – l’UE laissée pour compte | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Après que le Royaume-Uni a été expulsé du projet Galileo, le gouvernement a envisagé des alternatives à un plan original de développement de sa propre constellation de satellites. Cela a depuis signifié la poursuite de OneWeb – la constellation à large bande en orbite terrestre basse (LEO) qui a été acquise de la faillite avec la société indienne Bharti Global. OneWeb s’est maintenant déclaré «financièrement sécurisé» après avoir reçu un investissement supplémentaire de 500 millions de dollars (362 millions de livres sterling) du même actionnaire, tandis que le fondateur de Starlink, M. Musk, a partagé des chiffres suggérant que son entreprise en est loin.

S’exprimant lors du Mobile World Congress à Barcelone, M. Musk a été étonnamment franc sur le coût du service qu’il présente comme un produit pour combler les lacunes de la couverture Internet en fibre et 5G.

Après avoir discuté de la façon dont les coûts pourraient éventuellement atteindre 30 milliards de livres sterling, M. Musk a ajouté : « La première étape pour Starlink est de ne pas faire faillite.

« Si nous réussissons à ne pas faire faillite, ce sera formidable et nous pourrons passer à autre chose. »

Starlink se composera de milliers de petites sondes produites en série dans LEO, qui communiqueront avec des émetteurs-récepteurs au sol désignés.

SpaceX vise à déployer 1 584 des 260 kg du vaisseau spatial pour fournir un service quasi mondial d’ici la fin de 2021 en lançant jusqu’à 60 satellites à la fois.

Bien que M. Musk n’ait pas mentionné OneWeb par son nom, la société est devenue l’enfant vedette de la précarité financière du secteur du haut débit par satellite.

L’annonce indienne de Bharti Global cette semaine intervient après qu’Eutelsat, basée à Paris, a également déclaré un investissement de 550 millions de dollars (400 millions de livres sterling), une décision qui aurait provoqué la colère de certains à Bruxelles.

Bharti sera le principal actionnaire de la société avec une participation de 38,6 %, tandis que le gouvernement, Eutelsat et la société japonaise Softbank détiendront chacun 19,3 %.

Le PDG de OneWeb, Neil Masterson, a déclaré : « La finalisation de notre financement place OneWeb dans une position de force.

« Nous avons un coût d’entrée nettement inférieur à celui de n’importe quel LEO.

“Nous bénéficions d’un investissement de 3,4 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) de la part des actionnaires d’origine, faisant du nouveau OneWeb une constellation de coûts trois fois moins élevés.

« Après le lancement prochain, nous aurons achevé 40 % de notre réseau.

« Nous nous concentrons intensément sur l’exécution et seulement 10 lancements supplémentaires nous permettront d’offrir une couverture mondiale. »

Pendant ce temps, l’UE aurait progressé lentement dans la création de sa propre constellation pour rivaliser avec OneWeb.

La Commission européenne a lancé une initiative en décembre pour étudier la faisabilité d’un système de communication spatial soutenu par Bruxelles, qui serait “à quelques semaines” de la conclusion.

Un programme européen viserait à sécuriser la connectivité pour les citoyens, les entreprises commerciales et les institutions publiques, en se concentrant sur la couverture des régions rurales et des zones dépourvues de services de communication adéquats.

Il cherchera à compléter les réseaux que les opérateurs satellitaires européens fournissent déjà sur les orbites géostationnaires (GEO) et moyennes (MEO).

Les membres du consortium sont Airbus, Arianespace, Eutelsat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio et Thales Alenia Space.

Mais OneWeb est déjà au tiers du chemin à parcourir pour déployer environ 650 satellites à large bande LEO et la constellation LEO de SpaceX, Starlink, est encore plus avancée avec plus de 1 600 satellites estimés en orbite.

L’expert en technologie Simon Baker a précédemment noté : « Aucune région n’a plus à perdre de la montée d’Elon Musk dans l’espace que l’Europe. Son Arianespace est l’un des fournisseurs de lancement qui a perdu face à SpaceX.

« Actuellement, l’Europe est un leader mondial de l’exploitation de satellites, car elle abrite le siège de trois des principaux acteurs : Eutelsat, SES et Inmarsat.

“Les opérateurs géostationnaires européens, avec de gros investissements dans la capacité en orbite qu’ils ne peuvent désormais rien faire pour changer, semblent vulnérables et doivent réagir.”