Un scandale de fête de Noël bouleverse la politique britannique

Le Premier ministre Boris Johnson a peut-être finalement rencontré une crise qui pourrait sérieusement menacer son leadership. La crise est une fête de Noël.

Ou une prétendue fête de Noël. En décembre 2020 – lorsqu’une vague mortelle de coronavirus a conduit à des blocages si stricts dans certaines parties de l’Angleterre que les réunions à l’intérieur avec des personnes d’autres ménages étaient interdites – quelques dizaines de membres du personnel du Premier ministre auraient organisé un rassemblement festif au 10 Downing Street. « Des responsables ont renversé des verres de vin lors d’un quiz de Noël et d’un Père Noël secret alors que le reste du pays était contraint de rester à la maison », a déclaré le Daily Mirror dans un rapport fin novembre.

« Partygate » n’a fait que s’embrouiller depuis. La semaine dernière, iTV a publié une fuite vidéo montrant des membres du personnel de Downing Street riant de la fête, quelques jours seulement après la prétendue réunion. Lors d’une répétition générale d’une conférence de presse, l’ancienne attachée de presse Allegra Stratton plaisante avec les membres du personnel en disant que « cette fête fictive était une réunion d’affaires et qu’elle n’était pas distanciée socialement ».

Puis, au cours du week-end, le Sunday Mirror a publié des photos montrant Johnson organisant un quiz Zoom le 15 décembre, quelques jours avant la fête en question. Johnson était à côté d’assistants parés d’un équipement de fête, et selon le rapport, les membres du personnel étaient toujours au bureau, « entassés par des ordinateurs, posant des questions et faisant tomber du pétillant, du vin et de la bière d’un Tesco Metro local ». Mardi, le Daily Mirror a publié un article selon lequel des e-mails montraient que les membres du personnel prévoyaient de participer au quiz « virtuel » au bureau ; une fois le quiz terminé, un membre du personnel a demandé aux participants dans un message de « sortir par l’arrière ».

Johnson a nié qu’il y ait eu des partis, et il a déclaré à la Chambre des communes la semaine dernière qu’il avait été « assuré à plusieurs reprises » qu' »aucune règle de Covid n’avait été enfreinte ». (Il a depuis commencé à dire qu’il n’avait enfreint aucune règle.) Mais depuis les premiers rapports de Partygate, de multiples allégations de rassemblements de vacances illicites organisés par des personnes ou associées au gouvernement ont émergé. À l’heure actuelle, un haut fonctionnaire enquête sur au moins trois événements, y compris le shindig qui a déclenché tout cela.

Que ce possible parti ait explosé en un scandale politique majeur n’est peut-être pas si surprenant. Le jour de la prétendue fête de Noël, plus de 480 personnes au Royaume-Uni sont décédées de Covid-19, le pays connaissant le plus grand pic de cas et de décès depuis le début de la pandémie. La réglementation britannique Covid-19 était extrêmement stricte et la conformité du public britannique était assez élevée. Et cela signifiait que les rassemblements de Noël 2020 ont été annulés pour de nombreux Britanniques – alors qu’il s’avère que le personnel du gouvernement a peut-être bafoué les règles mêmes qu’ils imposaient à tout le monde.

Bien sûr, de nombreux politiciens du monde entier se sont retrouvés entraînés dans l’hypocrisie pandémique « faites ce que je dis, pas ce que je fais » – y compris le gouvernement de Johnson même avant cela. Mais les développements goutte à goutte de « Partygate » arrivent également alors que Johnson et son gouvernement sont toujours aux prises avec les retombées des récents scandales de corruption. Sans oublier que le gouvernement Johnson vient de déménager pour imposer de nouvelles règles Covid avec l’arrivée de la variante omicron, quelques semaines avant ce Noël.

Tout cela s’accumule en même temps et cela a de réelles conséquences pour le gouvernement de Johnson. Mardi, une centaine de députés conservateurs ont voté contre les efforts de Johnson pour exiger une preuve de vaccination contre Covid pour entrer dans certains lieux. Ce fut la pire rébellion que Johnson ait connue en tant que Premier ministre. Les mesures ont finalement été adoptées avec le soutien des partis d’opposition, mais pour Johnson – qui a obtenu cette majorité conservatrice historique il y a à peine deux ans – c’est un endroit nouvellement précaire.

Pourquoi « Partygate » est devenu un si gros problème

« Un Noël plus petit sera un Noël plus sûr, et un Noël plus court est un Noël plus sûr », a déclaré Johnson aux journalistes le 16 décembre 2020. Il a initialement inclus une exclusion des restrictions de l’Angleterre. pendant les cinq jours autour de Noël, permettant à jusqu’à trois ménages de se rencontrer, mais il a exhorté les gens à être prudents et à ne pas parcourir de longues distances.

Quelques jours plus tard, le 19 décembre, Johnson a déclaré que la situation s’était tellement détériorée que certaines zones – dont Londres – ont dû passer sous les restrictions de « Tier 4 », le niveau « Restez à la maison ». « Compte tenu des premières preuves que nous avons sur cette nouvelle variante du virus et du risque potentiel qu’elle représente, c’est avec le cœur lourd que je dois vous dire que nous ne pouvons pas continuer Noël comme prévu », a déclaré Johnson. Le bureau du Premier ministre a déclaré que « la politique de la bulle de Noël » ne s’appliquait plus à ceux du niveau 4, et pour tout le monde, jusqu’à trois ménages ne pouvaient se réunir que le jour de Noël lui-même.

Au milieu de tout cela, des membres du personnel du 10 Downing Street auraient ravagé de l’alcool et se seraient offerts des cadeaux, puis, selon la vidéo divulguée, en auraient ri quelques jours plus tard. Selon la BBC, au moins trois membres du public qui ont organisé ou se sont rendus à des « rassemblements illégaux » le 18 décembre – le même jour que la partie présumée – ont été condamnés à une amende par les tribunaux. L’hypocrisie a irrité les Britanniques.

Mais « Partygate » pourrait également être un exutoire pour d’autres frustrations avec le gouvernement de Johnson – le méfait facile à comprendre qui résonne comme les autres scandales ne le font pas.

Et Johnson et le Parti conservateur ont récemment été embourbés dans des allégations de « sordides », des questions sur les contrats lucratifs que le gouvernement a passés pendant la pandémie à une amende que les conservateurs encourent maintenant pour un don pour une rénovation coûteuse de la résidence du Premier ministre – ce que Johnson a affirmé il n’en savait rien, jusqu’à ce qu’un récent rapport montre qu’en fait, il le savait probablement.

« Il est très facile pour les gens d’établir des contrastes avec leur propre vie. Ce n’est pas comme un scandale d’approvisionnement, où vous devez rapidement expliquer les règles que les fonctionnaires auraient dû suivre avant que les yeux des gens ne s’éteignent », a écrit Christopher Hanretty, professeur de politique à l’Université Royal Holloway de Londres, dans un e-mail. « La plupart des gens sont allés à une fête de Noël, et la plupart des gens ont dû supprimer ces trucs l’année dernière. C’est un cas très clair d’agents publics violant des règles qui étaient censées s’appliquer à tout le monde. »

Comparez la réunion de Downing Street avec un autre problème pour lequel le gouvernement Johnson a été critiqué : sa gestion du cas d’Owen Paterson, un député qui a reçu de l’argent pour faire pression sur le gouvernement au nom de deux entreprises. Mais c’est vraiment le traitement de l’affaire qui a créé la polémique. Certains des collègues de Paterson ont soutenu un plan visant à suspendre la punition de Paterson jusqu’à ce qu’ils puissent réviser les règles d’éthique – une décision que Johnson lui-même a soutenue. Mais ces efforts ont été furieusement repoussés par le public et par de nombreux députés ; Le gouvernement de Johnson a été contraint de se retirer du plan et Paterson a démissionné.

Au-delà de ces scandales, la pandémie elle-même ajoute au tour du public contre Johnson. À l’heure actuelle, Johnson met en garde contre un « énorme pic » de coronavirus, entraîné par la variante omicron, et essaie de mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. Le timing ne pouvait pas être pire.

Des manifestants manifestent contre les passeports vaccinaux Covid-19 et d’autres politiques devant le Parlement à Londres le 13 décembre.Matt Dunham/AP

« Nous sommes à un stade au Royaume-Uni où nous sommes un peu inquiets à propos de la variante omicron, et les gens commencent à s’inquiéter de ce que cela pourrait signifier – Noël pourrait-il être affecté ou quelque chose encore ? » a déclaré Alice Lilly, chercheuse principale à l’Institute for Government, un groupe de réflexion non partisan au Royaume-Uni. « Je suppose donc que les gens entendent parler d’allégations sur ce qui aurait pu ou non se passer à Noël dernier au gouvernement – ​​je pense que cela résonne probablement un peu plus avec les gens. »

Le public britannique n’est pas soumis au même niveau de restrictions que l’année dernière, mais la fatigue et la frustration font des ravages. La pandémie, ainsi que certaines des séquelles du Brexit, ont nui à l’économie britannique, qui connaît également des augmentations de prix et des pénuries d’approvisionnement. Et maintenant, des visions de membres du personnel de Downing Street en train de boire dansent dans la tête des électeurs. « Dans ce contexte, les types de scandales qui n’auraient pas touché Boris Johnson auparavant ont plus d’influence parce que je pense que les électeurs sont fatigués et qu’ils ne sont pas très heureux », a déclaré Will Jennings, professeur de sciences politiques et politiques publiques. à l’Université de Southampton.

Il est trop tôt pour parler de la chute de Johnson, mais il y a des signes avant-coureurs

La grande question à propos de Partygate – bien que terrible pour un quiz de pub – est de savoir s’il s’agit d’un incident temporaire pour Johnson ou s’il révèle de véritables problèmes électoraux. Et si c’est le cas, qu’est-ce que cela signifie pour la direction de Johnson du Parti conservateur et sa position de Premier ministre ?

Le premier test pour Johnson a été les votes de mardi sur la réglementation du «plan B» de Covid-19, qui comprenait de nouvelles réglementations sur les masques faciaux, des règles de travail à domicile et des «certifications Covid», qui sont essentiellement des exigences en matière de vaccin pour entrer dans certains espaces publics intérieurs, comme les boîtes de nuit et les concerts.

Les députés d’arrière-ban conservateur (ces députés qui ne font pas partie du gouvernement) se sont déjà hérissés contre les mesures restrictives de Johnson contre le Covid-19, et Johnson a déjà été confronté à des révoltes de députés conservateurs au Parlement contre certaines de ces règles. (Cela fait écho au rejet par certains républicains américains de choses comme les mandats de masque et de vaccin.)

Mais la défaite de mardi est extrêmement dommageable car la révolte était énorme, avec une centaine de députés conservateurs défiant le gouvernement sur les certifications des vaccins. Ce genre de soulèvements ne sont pas censés se produire.

« Cela ne suffit pas à lui seul pour provoquer la chute du gouvernement ou quelque chose comme ça », a déclaré Lilly, avant le vote de mardi. Mais, a-t-elle ajouté: « C’est définitivement un signe d’avertissement. »

Un autre signe avant-coureur pourrait se révéler ce jeudi. Il y a une élection partielle dans le North Shropshire, pour le siège précédemment détenu par Paterson, désormais en disgrâce. Le siège est fiablement conservateur ; Paterson a gagné en 2019 par plus de 23 000 voix. Mais les opposants ont fait de la sordide et de la transparence une pièce maîtresse de la campagne, et les manigances de la fête de Noël ajoutent à cette ombre. « Une défaite serait en effet désastreuse, mais même une victoire étroite pourrait encore montrer aux députés conservateurs qu’ils s’en tireraient mieux sous un chef alternatif », a déclaré Hanretty.

Le candidat conservateur à l’élection partielle du North Shropshire, Neil Shastri-Hurst, participe à une campagne électorale avec d’autres candidats au siège le 7 décembre à l’église méthodiste St John’s à Whitchurch, en Angleterre.Christopher Furlong/.

Ce serait une évolution étonnante étant donné qu’il y a à peine deux ans, Johnson a mené les conservateurs à une victoire politique dominante et transformatrice, et jusqu’à tout récemment, l’emprise des conservateurs sur les sondages semblait imprenable. Les travaillistes et d’autres partis d’opposition tentent de comprendre le message selon lequel « c’est une règle pour nous, une autre règle pour eux », une sorte de sentiment populiste contre les élites déconnectées qui a également contribué à définir la marque de populisme Brexit de Johnson. . « D’une certaine manière, Boris Johnson a fait campagne en tant que populiste, a remporté la direction conservatrice et les élections générales en tant que populiste contre l’élite libérale bloquant le Brexit », a déclaré Jennings. « À présent [he is] avoir ces armes et le populisme tournés contre lui-même.

Il est encore trop tôt pour savoir si cette rhétorique tiendra à long terme, mais au moins pour l’instant, les travaillistes ont dépassé les conservateurs dans certains sondages récents, un revirement remarquable et le plus important depuis 2014. Il y a encore un long chemin à parcourir – Johnson’s revenir de quelques défaites publiques – mais les fissures dans son leadership commencent à apparaître. Une grande partie de son soutien de la part de son propre parti provenait de la perception qu’il était populaire auprès du public. Mais si Johnson et les conservateurs voient toujours le soutien chuter en 2022 – bien après la saison des fêtes de Noël – les problèmes de Johnson pourraient être beaucoup plus importants que les fêtes de l’année dernière à Downing Street.