Un scandale mondial à cause de Bolsonaro

09/06/2021 à 00h14 CEST

La mauvaise gestion de l’extrême droite Jair Bolsonaro lors de la pandémie de Covid-19, qui a déjà fait 583 000 victimes au Brésil en raison de son déni, a connu une gêne mondiale dans le domaine sportif ce dimanche. Brésil-Argentine, qualificatif pour Qatar 2022, qui s’est joué à la Neo Química Arena (à Sao Paulo), a été suspendu quand, à la 6e minute avec 0-0 au tableau d’affichage, des membres de l’Agence de surveillance sanitaire (ANVISA), et membres de la police fédérale, ont accédé au terrain pour arrêter les quatre footballeurs argentins qui évoluent en Premier League. C’est du jamais vu.

Tel que rapporté par l’ANVISA sur un ton très dur, Emiliano Martínez et Emiliano Buendía, d’Aston Villa, et Cuti Romero et Lo Celso, de Tottenham, ont enfreint le protocole sanitaire brésilien actuel, au moins sous deux aspects.

Tout d’abord, lorsqu’ils sont entrés au Brésil par l’aéroport international de Sao Paulo vendredi, omis de la déclaration du voyageur selon laquelle il s’était rendu au Royaume-Uni au cours des 15 derniers jours. Et, deuxièmement, parce que Ils n’ont pas effectué la quarantaine obligatoire de 10 jours pour toutes ces personnes, qu’elles soient citoyennes brésiliennes ou non, qui se sont trouvées sur le territoire britannique au cours des deux semaines précédentes.

« Ces footballeurs doivent être condamnés à une amende et expulsés & rdquor;, le directeur-président de l’ANVISA a déclaré sans ambages, Image de balise Antonio Barra Torres. Ce que personne ne comprend au Brésil, ni en Argentine, c’est s’il y a vraiment eu infraction à la réglementation, pourquoi l’agence a attendu 48 heures pour agir et a dû le faire avec le superclassique en jeu. Le spectacle dantesque, qui entre déjà dans les annales du Brésil-Argentine, aurait pu être évité.

POURQUOI L’ANVISA N’A-T-ELLE PAS AGIT AVANT LE MATCH ?

L’Albiceleste ne s’est pas exactement caché lors de son séjour à Sao Paulo. Vendredi, il a effectué l’entraînement de récupération après sa victoire au Venezuela la veille (1-3) dans le parc Sao Jorge, le siège traditionnel des Corinthians. Et samedi il a de nouveau quitté l’hôtel pour aller faire de l’exercice sur la scène de la rencontre. Aucun membre de la Surveillance Sanitaire ne s’est présenté dans les deux jours.

La version officielle de l’ANVISA est que ses agents, accompagnés de membres de la Police fédérale, se sont bien présentés dimanche à l’hôtel de concentration en Argentine, mais que la délégation de l’Albiceleste était déjà partie en direction du stade Corinthians.

Toujours selon l’ANVISA, ses agents ont tenté d’entrer dans le vestiaire argentin avant le début du match, mais ils n’ont pas réussi puisque l’équipe de Lionel Scaloni s’est volontairement fermée hermétiquement empêchant leur accès..

Et donc, ils n’avaient pas d’autre choix que d’interrompre le match. Pourquoi les arrêts n’ont-ils pas été effectués pendant l’échauffement ou pendant les minutes qui ont précédé l’accident sont des questions sans réponse laissées en l’air.

L’ARGENTINE VOULAIT CONTINUER À JOUER

Une fois le match interrompu, l’Argentine s’est retirée dans son vestiaire, mais n’a jamais refusé de le reprendre malgré tout le spectacle organisé. Sa seule condition était de pouvoir compter sur les quatre joueurs de Premier League, dont trois titulaires. C’est Leo Messi, capitaine de l’Albiceleste, qui l’a personnellement communiqué aux membres de la Seleçao. Il a d’abord salué avec effusion son ancien collègue du Barça, Dani alves, dans le tunnel des vestiaires. Et puis il y a eu une réunion impromptue sur la pelouse.

Leo et son entraîneur, Lionel scaloni, de la part de l’Argentine, a discuté dans une ambiance cordiale avec Tite, qui était très en colère contre la performance d’ANVISA, le coordinateur de l’équipe nationale, l’ancien joueur Juninho Paulista, Neymar Jr. et les capitaines Casemiro et hier sanctionné Marquinhos.

L’AFA se défend contre les accusations des autorités brésiliennes arguant qu’elle avait l’autorisation de la FIFA et de la Conmebol pour que tous ses joueurs puissent jouer le match et considère ce qui s’est passé comme un outrage.

DÉCIDE LA FIFA

Désormais, la patate chaude appartient à la FIFA, qui est celle qui organise toutes les phases d’accès à la Coupe du monde, qui devra se prononcer. Tout au long du mess, le Brésil est resté sur l’herbe pour ne pas se caractériser par l’abandon du terrain de jeu. Et la superclassique, lorsqu’elle a été officiellement annulée, a donné lieu à une séance d’entraînement pour la Seleçao, qui aux premières heures de jeudi à vendredi affronte le Pérou, à Recife. Une image absurde d’une journée kafkaïenne avec de nombreuses questions à résoudre.

Il n’y a pas de plus grande incongruité que l’extrême droite Jair Bolsonaro, avec son comportement génocidaire pendant la pandémie, se positionnant dans un Brésil-Argentine avec seulement 1 500 invités dans les tribunes comme rempart dans la défense des protocoles sanitaires, qu’il ne respecte d’ailleurs pas lui-même quotidiennement dans ses apparitions publiques.