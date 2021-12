Un scandale très britannique Les téléspectateurs choqués par les commentaires misogynes du juge

Le juge a mis trois heures pour rendre son verdict dans la vraie vie (Photo: BBC)

Un scandale très britannique Les téléspectateurs ont été stupéfaits par les commentaires misogynes du juge à propos de la duchesse d’Argyll, Margaret Campbell, dans le dernier épisode de ce soir.

Le drame en trois parties de la BBC sur le divorce très médiatisé entre Margaret (joué par Claire Foy) et son mari Ian Campbell, le 11e duc d’Argyll, a atteint son paroxysme dans des scènes diffusées ce soir.

Après avoir soupçonné sa femme d’infidélité, le duc (Paul Bettany) a fait irruption dans ses dossiers personnels et a trouvé photographies de Margaret se livrant à un acte sexuel avec un homme nu dont le visage n’a pas été montré.

Alors que le couple siégeait au tribunal, le juge Lord Wheatley a décrit Margaret comme une « femme très sexuée qui avait cessé d’être satisfaite d’une relation normale ».

Il a ajouté que la duchesse avait « commencé à se livrer à des activités sexuelles dégoûtantes pour satisfaire un appétit sexuel avili ».

Lord Wheatley a poursuivi: «C’était une femme complètement promiscuité dont l’appétit sexuel ne pouvait être satisfait qu’avec un certain nombre d’hommes, dont la promiscuité avait conduit à une forme étrange de perversion et dont l’attitude envers le caractère sacré du mariage… ne pouvait être décrite que comme totalement immorale. .’

Paul Bettany et Claire Foy ont joué le duc et la duchesse dans le drame en trois parties de la BBC (Photo: BBC)



Le duc et la duchesse d’Argyll photographiés le jour de leur mariage (Photo: BBC)

Le générique de fin du drame a révélé que le jugement de Lord Wheatley, qui a accordé le divorce au duc, a pris trois heures et 10 minutes.

Le lendemain, des détails intimes de l’affaire ont été rendus publics dans les gros titres imprimés dans le monde entier.

C’était la première fois qu’une femme était publiquement humiliée par les médias britanniques.

Les téléspectateurs ont été dégoûtés par le jugement sexiste de Lord Wheatley et

Merci à la BBC pour le drame de haute qualité #AVeryBritishScandal avec un aperçu de la politique sexuelle dans les années 1950 ; comment la morale bourgeoise a été mobilisée par une aristocratie patriarcale hypocrite pour faire honte à une femme qui aimait le sexe pour ce que le juge a appelé « une forme #queer de perversion sexuelle » ???? – Matthew Waites (@MatthewWaites) 28 décembre 2021

C’est une personne terrible, terrible, mais la façon dont le juge a parlé de Margaret et de la façon dont elle a été traitée par la suite était épouvantable. Le nerd juridique toujours en moi veut lire une version complète du jugement #AVeryBritishScandal – Hannah Elizabeth (@hannahliznqt) 28 décembre 2021

Bon Chagrin ! Ce juge ! Margaret n’aurait-elle pas pu faire appel à un terrible parti pris ? Le château d’Inveraray et le duché d’Argyll seront à jamais souillés par Ian Campbell, le méchant escroc d’argent. Marié 5 semaines plus tard à un riche américain ? Le résume. #AVeryBritishScandal – Huriye (@Huriye) 28 décembre 2021

J’ai adoré @PhelpsieSarahâ????s #AVeryBritishScandal, j’ai ressenti une grande sympathie pour Margaret, elle a été l’une des premières victimes de procès par les médias. C’est pertinent parce que je pense que c’est un commentaire social important sur les droits des femmes et le patriarcat – Rachael Miller (@RaeMiller_) 28 décembre 2021

« C’est une personne terrible, terrible, mais la façon dont le juge a parlé de Margaret et de la façon dont elle a été traitée par la suite était épouvantable », a écrit l’un d’eux.

« Les dernières minutes de #AVeryBritishScandal ont mentionné que le juge qui présidait avait pris plus de 3 heures pour rendre son verdict », a déclaré un autre. ‘3 heures expliquant de toutes les manières dont il pensait qu’elle était essentiellement une pute. Qu’il y a le vrai scandale.

Faisant écho à un sentiment similaire, un troisième a simplement qualifié le juge de « horriblement préjudiciable » et « absolument ignoble ».

L’audience de divorce du duc et de la duchesse a été la plus longue et la plus coûteuse du XXe siècle, et Margaret a été condamnée à payer la majeure partie de la facture juridique de 50 000 £, selon le Courrier quotidien.

La fortune de Margaret a diminué après s’être séparée du duc, elle a donc capitalisé sur l’intérêt du public pour sa vie sociale et a ouvert sa maison londonienne au 48 Upper Grosvenor Street pour des visites payantes.

A Very British Scandal est disponible en streaming sur BBC iPlayer.

