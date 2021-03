Un nouveau rapport réitère que l’iPhone 13 aura « probablement » un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, faisant écho aux rapports précédents.

De MacRumors:

Selon l’analyste de Barclays Andrew Gardiner et trois de ses collègues, les modèles d’iPhone 13 dont la sortie est prévue plus tard cette année comporteront « probablement » un scanner d’empreintes digitales intégré sous l’écran pour l’authentification, en plus de Face ID.

Dans une note de recherche partagée avec MacRumors aujourd’hui, les analystes ont ajouté que les modèles d’iPhone 13 comporteront une encoche plus petite et que le scanner LiDAR restera limité aux modèles d’iPhone 13 Pro cette année, ce qui correspond aux informations partagées par le célèbre analyste Apple Ming. -Chi Kuo plus tôt ce mois-ci. Barclays a déclaré que ses recherches reposaient au moins en partie sur des « conversations approfondies de l’industrie » avec les fournisseurs au cours des dernières semaines.