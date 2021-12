Un scanner facial, la nouvelle carte d’embarquement du futur

Au fil des années, le La technologie a été imposé à plusieurs Actions de notre quotidien, et cela a également fini par atteindre le monde du voyage. Avant de, cartes d’embarquement physique ils étaient le seul moyen d’attraper notre voyage en avion, jusqu’à ce que le cartes intégrées dans le mobile.

Le scanner facial pourrait être utilisé dans les aéroports

Dans un avenir pas trop lointain, ce genre de vérifications pourrait devenir l’histoire, cédant la place à un scanner facial pouvoir voyager sans problème. Les données biométriques ont gagné de la place petit à petit et lors des déplacements ils pouvaient être utilisés pour facturer nos bagages ou passer par le contrôle de sécurité.

La pandémie a précipité l’automatisation

L’arrivée du pandémie et le fait de éviter le plus possible la contact physique entre les personnes a fait que l’automatisation a peu à peu gagné de la place dans nos vies, stimulant ainsi l’industrie biométrique.

Le DNI pourrait fonctionner à l’avenir avec la reconnaissance faciale

L’entreprise Marchés et marchés est venu à prévoir que ce type de marché gagne beaucoup pouvoir dans le monde entier, être en mesure d’atteindre le 68 milliards de dollars en 2025. En ce qui concerne voyage en avion, ce type de technologie permettrait de réduire l’encombrement et le contact avec différents appareils.

La reconnaissance faciale pourrait être étendue à d’autres documents

La science a voulu explorer toutes les possibilités événements futurs qui pourraient générer la reconnaissance faciale aujourd’hui, car des documents importants tels que DNI, passeport, permis de conduire… Sont basés sur le visage de la personne pour garantir son identité.

Comme le Institut national des normes et de la technologie, la précision offerte par le la reconnaissance faciale est au moins le 99,5%, ce qui le rend encore beaucoup plus fiable que le scanner d’iris ou d’empreintes digitales, autres systèmes largement utilisés aujourd’hui.

