Un scientifique a entraîné des rats à jouer à des jeux vidéo et maintenant il y a une preuve vidéo

Vous devez voir cette vidéo sur la façon dont un neuro-ingénieur a appris à des rats à jouer à des jeux vidéo.

En 2020, Viktor Tóth, un ancien neuro-ingénieur des Feinstein Institutes, a appris à un groupe de rats à jouer à un jeu vidéo. Il a appris aux rats à jouer à Doom 2 en utilisant une configuration de réalité virtuelle qui a coûté moins de 2 000 $. Récemment, Tóth s’est entretenu avec Futurism pour discuter du projet en profondeur, y compris de l’inspiration qui l’a inspiré.

Apprendre à des rats à jouer à des jeux vidéo n’était qu’un projet idiot

Les rats ont été beaucoup utilisés pour les tests dans le passé, y compris dans les domaines médicaux et technologiques. En fait, nous avons beaucoup appris grâce à ces petits rongeurs. Mais, Tóth dit que le projet d’apprendre aux rats à jouer à des jeux vidéo n’a pas vraiment abouti à une grande idée ou à un objectif de recherche.

« L’idée vient de sortir de nulle part », a déclaré Tóth à Futurism. À partir de là, il a commencé à réfléchir à la façon dont il le ferait. Il a dit que l’idée était très pertinente pour les interfaces cerveau-ordinateur. C’est un domaine dans lequel il essaie d’entrer. Mais surtout, il dit qu’il l’a juste fait parce que c’était une bonne idée.

Tóth a déclaré à Futurism que l’une des raisons pour lesquelles il avait choisi Doom 2 était que la carte était facile à modifier. Il dit qu’il a détruit le premier couloir et fait réagir les portes au toucher. Cela a permis aux rats de s’approcher et d’ouvrir les portes simplement en les tapotant. Il a dit qu’il avait également conçu différentes versions de la carte avec le diablotin à différentes positions.

Enfin, il a sélectionné l’une des cartes qu’il a faites à chaque fois que le rat a recommencé. De cette façon, le rat n’apprendrait pas seulement à tirer à un endroit précis. Au lieu de cela, il apprendrait qu’il devait tirer sur le diablotin, où qu’il se trouve dans le niveau. Si vous n’avez jamais joué à Doom, les diablotins sont l’un des principaux ennemis du monde du jeu.

De plus grands projets à venir

Source de l’image : Victor Toth

Mais Tóth ne s’arrête pas à Doom 2. Au lieu de cela, il dit qu’il prévoit d’enseigner encore plus de jeux aux rats à l’avenir. Sa configuration d’origine était assez bidon, mais il veut l’optimiser et mettre en place une meilleure configuration. Il a déclaré qu’il prévoyait de réunir plusieurs écrans dans la prochaine configuration et pourrait même créer une chaîne Twitch pour aider à financer ses recherches.

« Je pense que c’est un moyen très valable de monétiser un projet comme celui-ci », a-t-il déclaré à Futurism. Bien sûr, il a exprimé des inquiétudes quant à la durée pendant laquelle les rats peuvent courir. Après tout, il ne veut pas les surmener, surtout dans un exercice qui teste déjà les limites du rat. Si vous souhaitez voir des rats jouer à des jeux vidéo, nous vous recommandons vivement de regarder la vidéo ci-dessus et de rester à l’écoute du blog Medium de Tóth pour encore plus de détails.