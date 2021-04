Un scientifique chinois de Coca-Cola a volé des secrets commerciaux et commis un “ espionnage économique ” ⋆ .

Un chimiste d’origine chinoise qui travaillait pour Coca-Cola a été reconnu coupable jeudi de plusieurs accusations d’espionnage, notamment d’espionnage économique et de vol de secrets commerciaux.

Xiaorong You, un citoyen américain d’origine chinoise, a volé des secrets commerciaux liés au développement du revêtement sans bisphénol-A (sans BPA) trouvé dans les canettes de soda et l’a utilisé pour démarrer une nouvelle entreprise en Chine, qui a ensuite reçu des millions de dollars du gouvernement chinois sous forme de subventions, a annoncé jeudi le ministère de la Justice. Les secrets commerciaux de la technologie sans BPA que vous avez volés valaient près de 120 millions de dollars.

Les documents et preuves présentés pendant le procès de You 12 jours ont montré qu’elle avait l’intention de profiter au Parti communiste chinois, a déclaré le DOJ. Dow Chemical, PPG Industries, Sherwin Williams et d’autres grandes sociétés chimiques américaines avaient développé la technologie sans BPA que vous avez volée.

“Xiaorong You est accusé d’un vol et d’un transfert flagrants et prémédités de secrets commerciaux d’une valeur de plus de 100 millions de dollars dans le but de créer une société chinoise qui concurrencerait les sociétés américaines auxquelles les secrets commerciaux ont été volés”, a déclaré le procureur général adjoint des États-Unis. pour la sécurité nationale, a déclaré John Demers après votre inculpation en 2019.

Vous aviez eu accès aux secrets commerciaux alors que vous travailliez pour Coca-Cola à Atlanta, en Géorgie, et Eastman Chemical Company à Kingsport, Tennessee, selon le DOJ.

Elle a été ingénieur principal de Coca-Cola pour la recherche mondiale entre 2012 et 2017, et responsable du développement des applications d’emballage d’Eastman Chemical entre 2017 et 2018, a déclaré le DOJ. Elle était l’une des rares employées des deux entreprises à avoir accès aux secrets commerciaux sans BPA.

Demers a déclaré en 2019 que l’activité de You était un exemple de l’approche «voler, répliquer et remplacer» du développement technologique.

«Malheureusement, la Chine continue d’utiliser ses programmes nationaux, comme les« Mille talents », pour solliciter et récompenser le vol des secrets commerciaux et de la propriété intellectuelle de notre pays, mais le ministère de la Justice continuera de donner la priorité à des enquêtes comme celles-ci, pour s’assurer que la Chine comprend que cette conduite criminelle n’est pas une pratique commerciale ou de développement économique acceptable », a-t-il poursuivi.

