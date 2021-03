Un scientifique de Fred Hutch répond aux dernières questions sur le COVID-19 sur les vaccins, les variantes et plus

Dr Jim Kublin. (Photo de Fred Hutch)

Si vous avez une réaction plus forte aux vaccins COVID-19, cela signifie-t-il que vous serez récompensé par une immunité supplémentaire?

Pas nécessairement, a déclaré le Dr Jim Kublin, scientifique principal de la Division des vaccins et des maladies infectieuses du Fred Hutchinson Cancer Research Center, qui travaille également avec le COVID-19 Prevention Network.

Cette corrélation peut être vraie avec certains vaccins, mais cela ne semble pas être le cas avec les vaccins à ARNm, du moins pas dans les études préliminaires. Les scientifiques ont vu des personnes qui réagissent très peu au vaccin mais qui présentent toujours une immunité contre le virus.

«Si vous n’avez pas eu de réaction flagrante, cela ne signifie pas que votre vaccin n’a pas pris», a-t-il déclaré.

Kublin a répondu à ces questions et à d’autres sur le vaccin COVID-19 lors d’une table ronde virtuelle de Fred Hutch «La science dit» cette semaine, abordant tout, des récentes questions sur les données d’AstraZeneca aux raisons pour lesquelles le virus est en train de muter. Il a rejoint plusieurs collègues de Hutch qui ont également partagé les faits saillants de leurs dernières recherches sur le corps et la maladie.

Qu’y a-t-il avec les nouvelles variantes?

Avec toutes les nouvelles de variantes en circulation, Kublin a expliqué pourquoi ces mutations sont apparues ces derniers mois par rapport aux premiers jours de la pandémie.

Une raison est simple: il y a beaucoup plus de virus maintenant.

«La probabilité de ces mutations est d’autant plus grande que le virus circule beaucoup plus», a-t-il déclaré.

Le virus a également infecté plus de personnes immunodéprimées ou qui ont été confrontées à une infection prolongée au COVID-19. Au cours d’une bataille plus longue avec le système immunitaire, le virus peut s’adapter et muter pour améliorer sa forme physique.

Les variantes soulignent l’importance de se faire vacciner, ce qui raccourcit la période pendant laquelle le virus peut se répliquer et évoluer, a-t-il déclaré.

Vaccins, transmission et COVID long

Kublin a offert son point de vue sur les dernières nouvelles sur les vaccins, telles que les incohérences dans les données de l’étude sur les vaccins d’AstraZeneca. Une fois que la société aura recherché un accès d’urgence auprès de la Food and Drug Administration des États-Unis, ce qui est probable dans les semaines à venir, elle devra présenter les données complètes.

«Ce sont des nouvelles très encourageantes car elles révéleront un jeu de données beaucoup plus complet lorsqu’ils feront cela», a-t-il déclaré.

Kublin a également abordé d’autres informations sur le COVID-19, comme le cas de l’entraîneur de basket-ball féminin UConn qui a été testé positif après avoir reçu les deux doses de vaccin.

Cet exemple illustre à quel point les vaccins agissent pour réduire la gravité de la maladie, a-t-il déclaré.

«L’efficacité de ces trois vaccins qui sont disponibles et disponibles pour les personnes contre les maladies graves est extraordinaire – c’est fantastique», a-t-il déclaré. «C’est juste la meilleure nouvelle de tous les temps.»

Certaines personnes pourraient souffrir d’une infection par le SRAS-CoV-2 dans leur cavité nasale. Ce n’est peut-être que lorsque le virus s’infiltre dans d’autres zones du corps que le système immunitaire vacciné est déclenché pour supprimer la maladie.

Cela pose une question persistante sur la transmission asymptomatique parmi les personnes vaccinées. Une étude à venir portant sur plus de 12 000 étudiants des collèges espère répondre à cette question. «Restez à l’écoute pour une réponse très définitive», dit-il.

Et que se passe-t-il avec les patients COVID au long cours, qui constatent de manière anecdotique des améliorations après la vaccination?

Bien qu’il y ait des histoires «remarquables», il n’y a encore rien de définitif prouvé dans un essai clinique, a-t-il déclaré.

Quant au vaccin que Kublin recommanderait à un proche: «le premier que vous pouvez obtenir», parmi les trois autorisés pour une utilisation d’urgence aux États-Unis. Il a personnellement reçu le vaccin Pfizer mais aurait volontiers pris l’un de ces vaccins, a-t-il déclaré.

Parmi les autres travaux de Hutch mis en évidence lors de l’événement virtuel de cette semaine:

Dr Gavin Ha, biologiste informatique, décrit son travail sur les biopsies liquides, ou un test qui recherche des cellules cancéreuses ou des morceaux d’ADN à partir de cellules tumorales trouvées dans des échantillons de sang plutôt que des biopsies de tissus pour aider à détecter le cancer. Ces tests pourraient diagnostiquer, dépister et surveiller les patients pour la récidive de la maladie. On espère également que les nouvelles techniques pourraient prédire comment un patient répondrait aux thérapies. «Nous voulons rendre cela largement accessible et généralisé», a-t-il déclaré.

Dre Melody Campbell, professeure adjointe à la Division des sciences fondamentales, a partagé ce qui se passe dans sa nouvelle installation, où elle utilise une technique révolutionnaire pour développer des modèles 3D de protéines. La microscopie électronique cryogénique, ou cryo-EM, est un ensemble de techniques permettant d’observer des choses trop petites pour être vues en détail avec un microscope optique conventionnel, comme les virus. Le processus consiste à congeler des échantillons à des températures extrêmement froides et à piéger les protéines dans un film protecteur de glace non cristalline. Connaître la forme et l’apparence des protéines peut aider les scientifiques à comprendre comment elles fonctionnent et comment elles peuvent être corrigées en cas de problème.

Dr Robert Bradley, biologiste informatique et biophysicien, a expliqué le rôle de plus en plus important de l’ARN: «De nos jours, tout le monde pense à l’ARN tout le temps.» Les vaccins à ARN sont là pour rester, et ils vont changer beaucoup de choses au-delà du COVID, a-t-il déclaré.