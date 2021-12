Un scientifique de la NASA a déclaré que la vie extraterrestre serait découverte dans les 3 prochaines années : « Nous savons où chercher » | Sciences | Des nouvelles

Aliens : un théoricien du complot trouve une « structure » sur la lune

Pendant des années, les scientifiques ont cherché partout des preuves de la vie dans le cosmos. Certaines planètes comme Mars et Vénus ont offert un certain espoir sous la forme d’organismes microscopiques, tels que les méthanogènes. En 2019, les efforts se sont intensifiés après que le rover Curiosity a découvert des traces de méthane dans l’atmosphère de la planète rouge.

Mais, d’autres enquêtes se sont avérées infructueuses.

Ensuite, il y a eu la découverte révolutionnaire de la phosphine sur Vénus, un gaz toxique dont la présence indique généralement la présence de la vie.

Pourtant, encore une fois, rien n’a jamais été trouvé.

Cependant, les efforts concernant les méthodes de recherche de vie extraterrestre (SETI) et de messagerie d’intelligence extraterrestre (METI) se sont intensifiés depuis le début des dizaines.

À tel point qu’en 2015, Ellen Stofan, alors scientifique en chef de la NASA, a affirmé que d’ici 2025, les scientifiques découvriront probablement les premiers signes de vie extraterrestre dans l’espace.

Sa prédiction nous place à seulement trois ans d’une percée potentielle – une pensée alléchante pour les amateurs d’extraterrestres.

S’exprimant lors d’une table ronde axée sur les efforts de l’agence spatiale pour rechercher des mondes habitables et une vie extraterrestre, elle a déclaré : « Je pense que nous aurons de fortes indications de vie au-delà de la Terre d’ici une décennie, et je pense que nous allons avoir des preuves définitives d’ici 20 à 30 ans.

« Nous savons où chercher.

« Nous savons comment regarder.

« Dans la plupart des cas, nous avons la technologie et nous sommes sur la bonne voie pour la mettre en œuvre.

« Et donc je pense que nous sommes définitivement sur la route. »

John Grunsfeld, physicien et astronaute, a ajouté : « Je pense que nous sommes à une génération de notre système solaire, que ce soit sur une lune glacée ou sur Mars, et une génération [away] sur une planète autour d’une étoile proche. »

Des découvertes récentes suggèrent que le système solaire et la galaxie plus large de la Voie lactée regorgent d’environnements qui pourraient soutenir la vie.

Des océans de liquide ont été trouvés clapotant sous les coquilles glacées des lunes Europe et Ganymède de Jupiter, ainsi que d’Encelade de Saturne.

Les océans couvraient autrefois Mars, avec des stries sombres saisonnières trouvées sur sa surface potentiellement causées par l’eau salée qui coulait autrefois.

Plus loin, les observations du télescope spatial Kepler de la NASA suggèrent que presque toutes les étoiles du ciel abritent des planètes.

Beaucoup de ces mondes peuvent être habitables, Kepler ayant trouvé une myriade de mondes rocheux comme la Terre et Mars, ses observations suggérant que ces mondes sont beaucoup plus susceptibles d’exister que des géants gazeux comme Jupiter et Satur.

Et, tout comme le système solaire semble être inondé d’eau, Paul Hertz, directeur de la division d’astrophysique de la NASA, a déclaré que la galaxie dans son ensemble semble similaire.

S’exprimant lors du même événement que Mme Stofan, il a décrit la Voie lactée comme un « endroit détrempé » et a déclaré : « Nous pouvons voir de l’eau dans les nuages ​​interstellaires à partir desquels les systèmes planétaires et les systèmes stellaires se forment.

« Nous pouvons voir de l’eau dans les disques de débris qui vont devenir des systèmes planétaires autour d’autres étoiles, et nous pouvons même voir des comètes se dissiper dans d’autres systèmes solaires comme [their] l’étoile les évapore. »

Plus récemment, une équipe de chercheurs de l’Université de Cambridge a identifié une nouvelle classe de planètes habitables qui pourrait complètement changer la donne.

Surnommées planètes « hycéennes » – ce qui signifie des mondes chauds recouverts d’océans avec des atmosphères riches en hydrogène – les exoplanètes nouvellement identifiées sont beaucoup plus nombreuses et plus faciles à repérer que les planètes semblables à la Terre.

Plus important encore, les chercheurs affirment que la chasse spécifique aux planètes hycéennes pourrait nous amener à découvrir des biosignatures de vie en dehors de notre système solaire au cours des deux ou trois prochaines années.

Le Dr Nikku Madhusudhan de l’Institut d’astronomie de Cambridge a déclaré au magazine BBC Science Focus qu’il pensait que les chercheurs avaient ouvert une énorme fenêtre d’opportunité pour trouver une nouvelle vie.

Il a déclaré : « Les planètes hycéennes ouvrent une toute nouvelle voie dans notre recherche de la vie ailleurs.

« Essentiellement, lorsque nous avons recherché ces diverses signatures moléculaires, nous nous sommes concentrés sur des planètes similaires à la Terre, ce qui est un bon point de départ.

« Mais nous pensons que les planètes hycéennes offrent une meilleure chance de trouver plusieurs traces de biosignatures.