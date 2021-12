Un scientifique du DRDO à l’origine de l’explosion du tribunal de Rohini tente de se suicider en garde à vue ; stable

Le commissaire de police de Delhi, Rakesh Asthana, avait informé il y a deux jours que la police avait déjà enregistré une affaire en vertu de l’article 307 436 IPC, article 3 de la loi sur les explosifs.

Un scientifique du DRDO qui a été arrêté par la police de Delhi dans le cadre d’une explosion au tribunal de district de Rohini, dans la capitale nationale, aurait tenté de se suicider en consommant du savon pour les mains pendant sa garde à vue. La police a déclaré que l’accusé Bharat Bhushan Kataria (47 ans) suit un traitement à l’AIIMS et est maintenant stable.

Le commissaire de police de Delhi, Rakesh Asthana, avait informé il y a deux jours que la police avait déjà enregistré une affaire en vertu de l’article 307 436 IPC, article 3 de la loi sur les explosifs en rapport avec l’explosion de faible intensité qui a eu lieu le 9 décembre.

S’adressant aux médias le 18 décembre, Asthana avait déclaré que l’équipe de police enquêtant sur l’affaire avait identifié environ 1000 voitures qui étaient présentes le jour de l’explosion et leurs chauffeurs, les propriétaires ont été interrogés. « Des images de vidéosurveillance de l’intérieur et de l’extérieur du complexe judiciaire ont également été examinées ainsi que des personnes/accusés qui ont eu des audiences le même jour… des preuves de sa maison », avait déclaré Asthana.

Il a également affirmé que la cible prima facie de Bharat Bhushan Kataria était son avocat voisin qui avait déposé plusieurs plaintes contre lui.

Kataria aurait consommé du liquide vaisselle pour les mains et a été retrouvée inconsciente. Il a été transporté à l’hôpital après s’être plaint de vomissements et de maux d’estomac. Tout d’abord, il a été transporté d’urgence à l’hôpital Baba Saheb Ambedkar d’où il a été référé à l’AIIMS.

« Lorsque des policiers sont allés le voir à l’hôpital, il leur a dit qu’il n’avait rien consommé. Mais nous avons parlé aux médecins et ils ont dit qu’il avait consommé du lavage des mains », a déclaré un responsable de la police à PTI.

L’officier a déclaré que l’accusé s’était préparé à l’avance sur la façon d’échapper à l’interrogatoire au cas où il se ferait prendre. L’officier de police a affirmé que Kataria induit en erreur et manipule l’équipe d’enquête en évitant les interrogatoires. « Il n’est pas coopératif et utilise tout ce qu’il a étudié sur le système pour éviter les interrogatoires », a-t-il ajouté.

L’IED posé par Kataria a déclenché une explosion de faible intensité dans la salle d’audience numéro 102. Le chef de la police de Naib, Rajeev, a été blessé dans l’explosion. L’IED n’a pas été correctement assemblé à cause de quoi seul le détonateur a explosé, a déclaré la police.

