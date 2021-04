Un scientifique qui a servi dans l’administration d’Obama repousse le récit dominant sur le changement climatique z .

Le Dr Steven E. Koonin, qui a été sous-secrétaire à la science au ministère de l’Énergie pendant une partie de l’administration Obama, repousse le discours alarmiste répandu sur le changement climatique.

«Oui, il est vrai que le globe se réchauffe et que les humains exercent une influence de réchauffement sur lui. Mais au-delà – pour paraphraser le film classique ‘The Princess Bride’ – ‘Je ne pense pas que’ The Science ‘dise ce que vous pensez qu’elle dit’ ‘, a écrit Koonin dans un article d’opinion publié par le New York Post, que le point de vente a noté était un extrait adapté du prochain livre de Koonin intitulé «Unsettled: What Climate Science dit, What it Doesn’t, and Why It Matters».

«Par exemple, la littérature de recherche et les rapports gouvernementaux indiquent clairement que les vagues de chaleur aux États-Unis ne sont plus courantes qu’elles ne l’étaient en 1900, et que les températures les plus chaudes aux États-Unis n’ont pas augmenté au cours des cinquante dernières années», a-t-il écrit.

Koonin a noté que la calotte glaciaire du Groenland ne diminue pas plus rapidement maintenant qu’elle ne l’était il y a huit décennies.

Il a dit que la plupart des individus reçoivent des informations qui sont déjà passées par plusieurs couches de filtrage.

«La majeure partie de la déconnexion vient du long jeu téléphonique qui commence par la littérature de recherche et passe par les rapports d’évaluation aux résumés des rapports d’évaluation et à la couverture médiatique. Il existe de nombreuses opportunités de se tromper – à la fois accidentellement et volontairement – car les informations passent par filtre après filtre pour être emballées pour différents publics », a écrit Koonin. Il a dit que «la plupart des gens ne comprennent pas toute l’histoire».

Koonin a noté qu’en 2013 il «avait été invité par l’American Physical Society à diriger une mise à jour de sa déclaration publique sur le climat. Dans le cadre de cet effort, en janvier 2014, j’ai organisé un atelier avec un objectif spécifique: «tester» l’état de la science du climat », a-t-il expliqué. «Je suis sorti de l’atelier APS non seulement surpris, mais ébranlé par la prise de conscience que la science du climat était beaucoup moins mature que je ne l’avais supposé.

Il a dit avoir appris que: «Les humains exercent une influence croissante, mais physiquement faible, sur le réchauffement du climat. Les résultats de nombreux modèles climatiques différents sont en désaccord, voire en contradiction, entre eux et avec de nombreux types d’observations. En bref, la science est insuffisante pour faire des prédictions utiles sur la façon dont le climat va changer au cours des prochaines décennies, et encore moins sur l’effet que nos actions auront sur lui. »