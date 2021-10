Un scientifique raconte son long voyage étrange pour étudier la conscience

Dans une scène d’un nouveau documentaire intitulé « Aware: Glimpses of Consciousness », Christof Koch, neuroscientifique de l’Allen Institute, regarde Puget Sound alors qu’il voyageait sur un ferry de l’État de Washington. (Films parapluie)

Les champignons magiques pourraient-ils détenir la clé qui ouvre les secrets de la conscience ?

Eh bien, peut-être pas la seule clé. Mais le neuroscientifique de l’Allen Institute, Christof Koch, affirme que les drogues hallucinogènes telles que la psilocybine, l’ingrédient actif présent dans certains types de champignons, peuvent contribuer à la recherche clinique sur les racines de la dépression, de l’ecstasy et de ce qui se cache sous notre sens de soi.

« Ce qu’ils peuvent nous apprendre sur la conscience, c’est que le soi n’est qu’un aspect de la conscience », déclare Koch dans le dernier épisode du podcast Fiction Science. « Vous êtes encore très conscient, et très souvent cela est associé à des états d’extase, ou à des états de peur ou de terreur, ou à une combinaison d’extase et de terreur. … Ce qui est remarquable, c’est que dans tous ces états, le soi est parti, et très souvent le monde extérieur est parti, pourtant vous êtes très conscient.

La quête pour comprendre la conscience à travers une analyse détaillée de la structure et de la fonction du cerveau, des études scientifiques sur les pratiques religieuses et traditionnelles – et oui, la recherche sur les effets des drogues psychédéliques – est au centre d’un film documentaire de 102 minutes intitulé « Aware: Glimpses of La conscience. »

« Aware » est sur le circuit des festivals de films depuis des semaines, et une projection en ligne sera la pièce maîtresse d’un événement de diffusion en direct prévu pour le 10 novembre. Le documentaire sera également diffusé sur les chaînes PBS en avril prochain dans le cadre de la chaîne de télévision publique Independent Série de lentilles.

Koch, qui est le scientifique en chef du programme de cartographie cérébrale MindScope de l’Allen Institute, basé à Seattle, est l’une des stars de l’émission.

Koch dit qu’il a accepté de participer au projet parce que les cinéastes Frauke Sandig et Eric Black posaient des « questions intéressantes » sur la conscience.

Parmi ces questions : les animaux et les plantes possèdent-ils des niveaux de conscience ? Que ressentent les moines bouddhistes tibétains, les méditants et les guérisseurs traditionnels mayas lorsqu’ils entrent dans des états altérés ? Existe-t-il des applications cliniques pour la psilocybine et d’autres hallucinogènes ?

Koch lui-même a exploré plus d’une voie menant au jardin secret de la conscience : en plus de cartographier le cerveau à l’échelle nanométrique, il a travaillé avec d’autres neuroscientifiques pour développer un « mètre conscient » qui pourrait être utilisé pour mesurer la conscience des patients. qui ne répondent pas au traitement.

« Nous développons cette procédure où vous frappez essentiellement le cerveau avec une impulsion magnétique, et vous mesurez la réverbération, et vous pouvez regarder la complexité de l’EEG [brain wave pattern] », a déclaré Koch. « Si c’est complexe, le patient est probablement conscient bien qu’il puisse ne pas répondre. Si c’est peu complexe, le patient n’est pas complètement là. … Cela montre des progrès sur ce très vieux problème corps-esprit, donc nous ne sommes pas condamnés pour toujours à marcher dans un brouillard épistémique.

Un autre chemin plus personnel concerne la psilocybine. Dans le film, Koch raconte son expérience en prenant des champignons magiques sous la direction d’experts.

« Ils sont totalement magiques dans le sens où vous perdez un peu votre sens de vous-même – vous savez, cette voix lancinante constante dans votre tête qui vous rappelle votre insuffisance et les choses que vous n’avez toujours pas faites, et cetera », a-t-il déclaré. moi. «Et vous pouvez être là-bas dans le monde. C’est donc une sorte de pleine conscience améliorée.

Le neuroscientifique Christof Koch dans son laboratoire de l’Institut Allen. (Films parapluie)

Koch n’est pas le seul à s’intéresser professionnellement aux psychédéliques. « Il existe actuellement 55 essais cliniques différents pour diverses affections psychiatriques dans lesquelles la psilocybine est utilisée – un ou deux essais sur la psilocybine pour, disons, le traitement de la dépression majeure, du trouble de stress post-traumatique, des anxiétés liées au cancer, de l’alcoolisme, etc. ., etc. », a-t-il déclaré. « C’est toujours en combinaison avec un thérapeute, donc ce n’est jamais seul. »

Ce mois-ci, le conseil municipal de Seattle a adopté à l’unanimité une résolution appelant à supprimer la priorité de l’application des lois interdisant l’utilisation de la psilocybine et d’autres hallucinogènes naturels. Koch a déclaré que de telles mesures, associées à d’autres recherches cliniques, pourraient éventuellement faire entrer les drogues hallucinogènes dans le courant médical.

« Ce qui pourrait arriver, une fois que certains de ces médicaments sont approuvés et réussissent les essais cliniques de phase 3 et sont approuvés par la FDA, toujours avec un thérapeute, alors vous pouvez consulter votre médecin et il peut le prescrire hors AMM », a déclaré Koch. . « Donc, vous pouvez dire à votre médecin : « Je me sens légèrement déprimé », peu importe. Et puis le médecin pourra dire, oui, alors nous vous en donnerons deux doses. »

La connexion à la psilocybine ressort encore plus fortement lors des entretiens du film avec Roland Griffiths, directeur du Center for Psychedelic and Consciousness Research de l’Université Johns Hopkins. Griffiths et ses collègues ont mené plus de 600 séances expérimentales au cours desquelles de la psilocybine a été administrée à des patients, y compris des patients aux prises avec des cas de cancer mettant leur vie en danger.

« Les mesures de la dépression baissent nettement », déclare Griffiths dans le documentaire.

Une autre chercheuse présentée dans « Aware », Monica Gagliano, mène des expériences à l’Université de Sydney et dans d’autres instituts de recherche pour déterminer le niveau de conscience que les plantes ont de leur environnement.

« Nous savons que les arbres et les plantes sont non seulement capables de détecter les sons de leur environnement, mais qu’ils produiraient également leurs propres sons », dit-elle dans le film. « La quantité incroyable de données qui émergent dans le domaine du comportement et de la communication des plantes soulève évidemment des questions plus inconfortables, à savoir si les plantes sont réellement sensibles, intelligentes et conscientes. »

Koch n’irait pas aussi loin. Mais il soupçonne que les animaux (y compris son chien) ont des niveaux de conscience différents. Cela serait prédit par un cadre conceptuel connu sous le nom de théorie de l’information intégrée, ou IIT – une théorie adoptée par Koch. L’une des idées derrière l’IIT est que le niveau de conscience est déterminé par la quantité d’intégration irréductible construite dans un système d’information.

La théorie a suscité de nombreux débats dans les cercles neurologiques, et au moins une campagne expérimentale a été organisée pour déterminer si l’IIT ou un modèle concurrent appelé théorie de l’espace de travail neuronal global explique mieux la nature de la conscience.

Si l’IIT est correct, Koch dit que cela exclurait le scénario de science-fiction où les ordinateurs deviennent conscients.

Il reconnaît que l’intelligence artificielle pourrait un jour devenir capable d’imiter toutes les caractéristiques de l’intelligence humaine, « y compris écrire des livres et peindre et faire toutes les autres choses que nous pensons nous être uniques ».

« Alors la question est, s’ils peuvent être aussi intelligents que nous, ne partagent-ils pas aussi notre conscience ? Et c’est là que l’IIT diffère », a déclaré Koch. « Vous pouvez simuler le comportement… mais cela ne signifie pas que vous avez le même pouvoir causal. C’est comme si vous pouviez simuler la gravité associée à un trou noir, mais assez drôle, vous n’avez pas à craindre d’être aspiré dans la cavitation.

La réponse à la question pourrait être différente si les inventeurs parvenaient à construire un ordinateur neuromorphique qui reproduisait la structure et la fonction du cerveau humain, plutôt que de simplement simuler l’intelligence au niveau humain. Mais cela pourrait prendre des décennies, voire des siècles.

Koch, qui aura 65 ans en novembre, est pleinement conscient qu’il ne verra probablement pas tous les mystères de la conscience révélés au cours de sa vie.

« Nous faisons des progrès sur des choses comme le compteur conscient, mais c’est lent », a-t-il déclaré. « Si vous êtes un scientifique, vous savez que vous vous tenez sur les épaules de géants, et c’est un projet générationnel pour éclairer les ténèbres du monde et essayer de comprendre, de manière rationnelle, la place que nous, les humains en particulier, occupons dans le univers. C’est quelque chose de très humiliant… mais c’est la mission que j’ai choisie pour ma propre vie.

Y a-t-il donc un mystère que Koch aimerait voir révélé ? Même lui a été surpris par la réponse qu’il a trouvée : « Y a-t-il d’autres intelligences là-bas ? il a dit. « Je veux dire comme un humain, pas seulement des insectes. »

Par exemple, y a-t-il une chance que des extraterrestres diffusent des signaux indubitables captés par la recherche d’intelligence extraterrestre ? Pourraient-ils envoyer un astéroïde interstellaire comme Oumuamua à travers notre système solaire comme carte de visite ?

« Ce serait bien d’avoir une certaine certitude », a déclaré Koch, « car cela changerait radicalement la discussion sur la planète Terre. »

Ce rapport a été initialement publié sur le journal cosmique d’Alan Boyle. Consultez la publication originale pour des liens bonus vers le film préféré de Koch sur la conscience, le livre qui figure en tête de sa liste de lecture et d’autres recommandations du Cosmic Log Used Book Club.