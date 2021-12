Un scientifique surpris par la découverte d’un traitement COVID efficace et bon marché à « 99 % »

de WND :

Le scientifique qui a combiné deux composés en vente libre largement disponibles qui ont inhibé le nouveau coronavirus de 99% lors des premiers tests a déclaré à WND qu’il espérait que son traitement serait disponible « dans quelques mois ».

« Un traitement approuvé par la FDA pourrait être en vue d’ici quelques mois si les sociétés pharmaceutiques utilisent les ressources d’essais cliniques existantes », a déclaré le Dr David Ostrov dans une interview par e-mail avec WND.

Ostrov, immunologiste et professeur agrégé au département de pathologie, d’immunologie et de médecine de laboratoire de l’Université de Floride, a combiné la diphenhydramine, commercialisée sous le nom de Benadryl, et la lactoferrine, une protéine du lait, comme l’a rapporté WND en décembre.

« Ma prédiction est que les combinaisons de médicaments antiviraux, telles que la diphenhydramine et la lactoferrine, offriront un niveau d’avantage similaire à celui des anticorps monoclonaux Regeneron, des antiviraux Pfizer et Merck, à moins de 1/100 du coût de ces thérapies », a-t-il déclaré à WND.

Ostrov a déclaré qu’il savait qu’il était confronté à une bataille difficile dans ses efforts pour trouver une combinaison de médicaments bon marché, sûrs et disponibles pour lutter contre le COVID-19.

« Je m’attendais à un échec, mais on ne sait jamais avant d’essayer », a-t-il déclaré. « Ma réaction a été la surprise. »

Son étude, dont les premiers résultats montrent une efficacité de 99% dans l’inhibition de la réplication du virus SARS-CoV-2, a été publiée le 20 novembre dans la revue Pathogens.

Ostrov a déclaré à WND qu’il était en communication avec des personnes qui se demandent si leur utilisation des composés les a aidés à les empêcher de contracter COVID-19.

Il a noté que « les histoires anecdotiques ne sont certainement pas une preuve d’efficacité », mais de nombreuses personnes l’ont contacté au sujet de la diphenhydramine et de la lactoferrine, et leurs résultats « sont difficiles à ignorer ».

« Pour beaucoup de gens, ils disent que tout le monde autour d’eux a eu COVID, mais pas eux », a déclaré Ostrov.

