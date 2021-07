Un secret plus sage de Victoria à Wall Street – WWD

Martin Waters amène Victoria’s Secret à la grande danse de Wall Street avec un deux pas particulièrement délicat.

Le PDG a réintroduit la marque aux investisseurs et aux analystes avec une présentation lundi, mettant en place le spin-off du détaillant le 3 août, lorsque Victoria’s Secret et Bath & Body Works seront officiellement établis en tant que sociétés indépendantes, ce qui brisera efficacement ce qui avait été L Brands Inc.

Les PDG qui présentent leur entreprise aux investisseurs mènent généralement à la croissance – et Waters a certainement souligné toutes sortes d’opportunités pour étendre à la fois la part d’esprit et la part de marché – mais il a commencé par une sorte de mea culpa d’entreprise, s’attaquant de front à la marque autrefois obsédée par le sexe. faux pas.

Il a fait ses débuts avec un aveu : « Nous nous sommes trompés.

“Nous avons perdu de la pertinence avec la femme moderne”, a déclaré Waters. “Et elle nous a dit très clairement de changer d’orientation pour passer de l’apparence des gens à ce qu’ils ressentent, de ce qu’il veut à ce qu’elle veut et de la soutenir dans son récit, de la manière qu’elle choisit.”

Victoria’s Secret s’est déjà éloigné de son image précédente, ancrant les Angels et leur extravagance fastueuse sur les podiums et les remplaçant par le VS Collective, un groupe de femmes de tailles et d’origines diverses destinées à se reconnecter avec le consommateur.

“Pour la reconquérir, nous célébrerons et inspirerons et nous soutiendrons son désir de se montrer comme elle le souhaite”, a déclaré Waters.

Dans l’ensemble, c’est un changement majeur pour Victoria’s Secret, qui se classe comme la plus grande marque américaine de lingerie avec une part de marché d’environ 20 %.

« Nous avons redéfini la vision, le but et la mission de l’entreprise », a déclaré Waters. « Et notre vision est assez ambitieuse. Il s’agit d’être le premier défenseur mondial des femmes. Et il s’agit de créer des relations durables avec des femmes reflétant leur parcours et leur communauté et créant un changement positif pour le monde grâce à la puissance de notre plateforme et à travers nos produits et nos services.

C’est une mission qui résonne beaucoup avec la mode en 2021 – chaque marque a un but aujourd’hui – mais c’est un nouveau regard sur Victoria’s Secret, qui cherche un nouveau départ après une période particulièrement rocheuse. (La nouvelle pensée de l’entreprise étend également l’ancienne marque à une nouvelle approche des magasins, y compris un nombre croissant de tests d’emplacements hors centre commercial.)

Waters a décrit la période 2009 à 2015 comme les « années de croissance » de la marque, mais ensuite « plutôt poliment, j’appelle la période 2016 à 2019, nos faux pas d’exécution ».

Il a déclaré que la marque avait perdu “la proximité avec le client”, qu’elle avait sous-investi dans le numérique, qu’elle avait effectué une série de changements de gestion “déstabilisants”, puis qu’elle n’avait pas repositionné la marque, se présentant “d’une manière qui était sourde et culturellement inappropriée”.

Bien que les noms n’aient pas été nommés, c’est une période qui a commencé lorsque la fondatrice de l’entreprise, la légende du commerce de détail Leslie Wexner, est intervenue et a cherché à rajeunir la marque. Mais le point de vue de Wexner sur l’entreprise, qu’il a construit au fil des décennies en une centrale électrique, a maintenant cédé la place à une nouvelle vision et à un nouveau monde.

Victoria’s Secret, cependant, passe d’un monde à l’autre avec une multitude d’avantages qui en font, quels que soient les dégâts causés, une force avec laquelle il faut compter dans l’espace intime.

À la fin du premier trimestre, Victoria’s Secret & Co., qui sera bientôt célibataire, a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 6,1 milliards de dollars, soit 43 % de celui du commerce électronique nord-américain, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 919 millions de dollars. .

La société, qui comprend également Pink et une grande entreprise de beauté, compte 700 millions de visites Web par an, 77 millions de followers sur Instagram, 27 millions de clients actifs en Amérique du Nord et une présence mondiale.

Alors que le nombre de magasins de la société a culminé à 1 143 en 2016 et s’élève à 867 portes aujourd’hui, Waters a noté que les magasins réalisent chacun un bénéfice de 900 000 $ et qu’il leur reste 3,8 ans en moyenne sur leurs baux, ce qui laisse la possibilité de s’adapter.

Et quelques mouvements rapides pourraient être nécessaires.

“Il y a une pression à la baisse d’environ 150 centres commerciaux vulnérables où nous gagnons actuellement de l’argent, et nous ne voulons pas que ces centres commerciaux ferment”, a déclaré Waters. “Mais si le centre commercial est fermé, évidemment, nous fermons et nous nous attendons à ce que ces centres commerciaux restent vulnérables pendant environ trois ans.”

Mais en général, alors que les consommateurs quittent un an et demi de distanciation sociale et retournent chez Victoria’s Secret, ils verront des magasins plus lumineux et mis en place pour mettre en valeur le produit.

Cet automne, l’entreprise expérimente trois magasins existants qui seront tous reconstruits à partir de zéro. Parmi ces magasins, l’un sera situé hors du centre commercial. Et l’année prochaine, lorsque la société prévoit de tester 10 nouveaux magasins, la plupart d’entre eux seront situés hors des centres commerciaux, y compris des centres de valeur. “Nous n’avons pas besoin de nous présenter comme un magasin de liquidation, mais nous pouvons profiter du trafic qui se trouve dans ces emplacements de liquidation et hors centre commercial”, a déclaré le PDG.

De toute évidence, c’est un nouveau jour pour Victoria’s Secret, à la fois en termes de stratégie de marque et d’exploitation.

