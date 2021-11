Un secteur sombre de particules invisibles émerge du monde quantique

01/01/2021 à 08:00 CET

Il devient de plus en plus difficile de confirmer l’existence de neutrinos inhabituels, dits stériles, qui détiennent la clé de la compréhension de la matière noire, de l’expansion de l’univers et d’autres mystères, mais de nouvelles recherches signalent la sortie du labyrinthe.

Les neutrinos sont de mystérieuses particules quantiques : elles ont une masse, mais très petite et difficile à mesurer. Ils sont surprenants car la masse qu’ils contiennent n’est pas envisagée dans le modèle standard qui décrit le monde subatomique.

Il existe trois types ou saveurs de neutrinos : électroniques, muoniques et tauoniques, tous éprouvés expérimentalement. Les scientifiques ont longtemps soupçonné qu’il devait exister un quatrième type, qu’ils ont appelé neutrino stérile, car il n’interagirait jamais avec autre chose qu’un autre neutrino.

Le neutrino stérile n’a pas été prouvé expérimentalement, mais les scientifiques ont trouvé des indications claires de sa présence dans le passé.

Fiasco quantique

Fiasco quantiqueOr, en 2013 l’existence de neutrinos stériles a été remise en cause car des recherches menées à l’Institut Max Planck en Allemagne sur l’univers primordial n’en ont trouvé aucune trace, comme l’explique le magazine Quanta à ce propos.

Depuis lors, il y a eu des spéculations sur la possibilité qu’il n’y ait pas un seul neutrinos stérile, mais de multiples neutrinos supplémentaires, qui pourraient interagir les uns avec les autres par le biais de leurs propres forces secrètes, dans un endroit de l’univers que nous ne connaissons toujours pas.

Secteur sombre

Secteur sombreCe serait comme un secteur sombre du monde quantique formées par des particules invisibles qui auraient des relations compliquées les unes avec les autres, similaires à celles d’autres particules élémentaires, telles que les électrons et les quarks, décrites dans le modèle standard, ajoute le journal susmentionné.

Ce secteur sombre a déjà son propre modèle, proposé par Janet Conrad, physicienne au Massachusetts Institute of Technology (MIT), et Carlos Argüelles-Delgado, physicien des neutrinos à l’Université de Harvard, qui comprendrait trois neutrinos lourds de masses différentes.

On a même émis l’hypothèse que les neutrinos stériles pouvaient se désintégrer en un ensemble de particules invisibles : ils confirmeraient l’existence du secteur sombre, déduit comme une alternative à l’impossibilité de localiser des neutrinos stériles « intacts ».

Nouvelle déception

Nouvelle déceptionPour compliquer encore le tableau, les universités de Yale et de Chicago ont révélé la semaine dernière que quatre analyses complémentaires développées par la collaboration internationale MicroBooNE, n’avaient pas non plus trouvé de traces du neutrino stérile. Les résultats de ces expériences sont publiés dans le référentiel arXiv.

Et pas seulement cela, les résultats de cette collaboration s’alignent mieux sur le modèle standard de physique des particules, la meilleure théorie des scientifiques sur le fonctionnement de l’univers.

Cependant, pour les scientifiques, il ne s’agit pas d’une déception, mais d’un constat qui conforte l’idée que un secteur sombre interagit depuis l’ombre avec l’univers quantique complexe.

Chuchotements quantiques

Chuchotements quantiquesQuanta explique ce que pensent les scientifiques : ils veulent exploiter les murmures des neutrinos connus pour détecter le secteur sombre.

C’est théoriquement possible parce que le neutrino, en lui-même, est déjà une particule sombre qui peut interagir avec d’autres particules imperceptibles qui doivent être là, bien que nous ne sachions toujours pas comment les atteindre.

Bien que les scientifiques soient convaincus de l’existence de ce secteur sombre, en interaction constante avec les neutrinos connus, ils ne peuvent garantir que cette interaction est suffisante pour accéder aux particules invisibles.

Sortir du labyrinthe

Sortir du labyrintheCette spéculation concentre actuellement l’un des débats critiques en physique des particules, car la vérification éventuelle de certains signes de neutrinos stériles, reflétés dans les particules invisibles qui auraient émergé de leur désintégration, modifierait notre compréhension de l’univers et clarifierait certains des problèmes. Les mystères qui nous concernent le plus.

Sortir de ce labyrinthe serait particulièrement important pour mieux comprendre la matière noire qui entoure toutes les galaxies, ainsi que pour comprendre pourquoi l’Univers contient plus de matière que d’antimatière.

C’est-à-dire que nous aurions trouvé le noyau de la matière noire, un type de matière qui n’est pas de l’énergie noire, ou de la matière ordinaire, ou l’un des trois types connus de neutrinos, mais qui occupe environ 80% de la matière de l’univers. .

Candidats historiques

Candidats historiquesLa matière noire n’est pas constituée des particules habituelles, telles que les électrons, les protons ou les électrons, on a donc pensé qu’elle devait être constituée d’une particule non reconnue par le modèle standard.

Les neutrinos stériles ont été les candidats historiques pour expliquer la composition de la matière noire, donc vérifier qu’ils dominent le secteur sombre avec des particules invisibles qui sont leurs descendants directs, expliquerait également pourquoi l’univers est dans une expansion incompréhensible.

Image du haut : Le détecteur de neutrinos IceCube détecte les neutrinos énergétiques qui résonnent à travers la glace sous le pôle Sud. Crédit : IceCube.