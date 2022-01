Un séisme de magnitude 5,1 frappe le Jammu-et-Cachemire ; aucun dégât signalé

Le séisme de magnitude 5,1 qui s’est produit à 18h45,24, a également été ressenti à JK, ont indiqué les responsables.

Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé le Jammu-et-Cachemire samedi, mais il n’y a eu aucun rapport faisant état de pertes en vies humaines ou de dommages matériels, ont déclaré des responsables.

L’épicentre du séisme se trouvait à la frontière entre l’Afghanistan et le Tadjikistan, ont-ils déclaré.

Il a frappé aux coordonnées de 36,55 degrés nord et 71,20 degrés est à une profondeur de 216 km, ont-ils ajouté.

Il n’y a aucun rapport de perte de vie ou de dommages matériels, ont déclaré les responsables.

