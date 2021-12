Un séisme de magnitude 7,3 déclenche une alerte au tsunami en Indonésie

L’année dernière, un séisme de 6,2 beaucoup moins important a tué plus de 100 personnes en Indonésie (Photo: .)

Un tremblement de terre massif a déclenché la panique dans toute l’Indonésie mardi, alors que les gens fuyaient leurs maisons et devaient se préparer à un tsunami.

Aucune victime n’a encore été signalée malgré le séisme de magnitude 7,3 – mais il y a eu des scènes alarmantes alors que les Indonésiens couraient pour se mettre en sécurité.

Le pays a levé une alerte au tsunami quelques heures après le tremblement de terre sous-marin qui a frappé l’île de Flores.

La région est sujette à des séismes mortels, mais cet incident semble avoir causé peu ou pas de dégâts, selon les premiers rapports.

Le dernier séisme majeur de l’archipel – une secousse de magnitude 6,2 nettement plus faible – a fait au moins 105 morts et près de 6 500 blessés dans la province de Sulawesi occidental en janvier dernier.

Selon l’US Geological Survey, l’incident de mardi s’est produit à une profondeur de 18,5 kilomètres (11,5 milles) sous la mer et était situé à 112 kilomètres (74 milles) au nord de la ville de Maumere, la deuxième plus grande de l’île à l’est de Nusa. province de Tenggara, avec une population de 85 000 habitants.

Après une première alerte au tsunami, le Pacific Tsunami Warning Center à Hawaï et plus tard l’agence indonésienne ont levé l’alerte.

Le tremblement de terre a frappé mardi (Photo: .)



L’Indonésie est un immense groupe d’îles habitées par plus de 270 millions de personnes (Photo : Metro.co.uk)

Le porte-parole de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Abdul Muhari, a déclaré que les habitants de la région avaient fortement ressenti le tremblement de terre.

Des images télévisées ont montré des personnes s’enfuyant des bâtiments qui ont tremblé sous l’impact.

Le chef du district de Flores Timur, Anton Hayon, a déclaré qu’aucun dégât n’avait été signalé.

Les gens attendent devant leurs maisons après le tremblement de terre (Photo: AP)



L’Indonésie se trouve sur la « cercle de feu » du Pacifique, ce qui signifie qu’elle est fréquemment frappée par des tremblements de terre et une activité volcanique (Photo : .)

« Nous avons demandé aux habitants des zones côtières de s’éloigner des lignes de plage, en particulier du côté nord … car il y a eu un grand tsunami là-bas en 1972 », a-t-il déclaré.

M. Hayon a ajouté que les habitants avaient déjà participé à un exercice de tsunami et qu’ils savaient quoi faire.

L’Indonésie, un vaste groupe d’îles habitées par 270 millions d’habitants, est fréquemment frappée par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur le « Cercle de feu » – un arc de volcans et de lignes de faille dans le Pacifique.

