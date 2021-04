Un sélecteur d’actions renommé pense que Bitcoin éclipsera la capitalisation boursière de 10T $ de l’or

Ark Invest pense que la capitalisation boursière de Bitcoin (BTC) « éclipsera confortablement » celle de l’or et dépassera les 10 billions de dollars, rapporte le London Times.

Dirigés par Cathie Wood, vétéran de la sélection de titres, les analystes d’Ark estiment que la valeur de 1000 milliards de dollars de Bitcoin devrait décupler dans les années à venir, alors qu’il passera d’un actif marginal à un outil financier grand public.

La valeur de Bitcoin a doublé depuis janvier 2021 seulement, ce qui représente 500% de gains réalisés tout au long de 2020. Comme c’est normalement le cas, la marée montante de Bitcoin a soulevé tous les bateaux de la marina de crypto-monnaie plus large, envoyant beaucoup à de nouveaux sommets absolus dans le processus. Avec une capitalisation boursière mondiale d’un peu moins de 2 000 milliards de dollars, la montée vers les 10 000 milliards de dollars ne semble pas trop loin.

Yassine Elmandjra, analyste d’actifs cryptographiques chez Ark, estime que Bitcoin a le potentiel de surpasser la capitalisation boursière de 10 billions de dollars de l’or:

«Si vous considérez l’or comme une capitalisation boursière de 10 billions de dollars, le bitcoin représente environ 10% de cela, et si nous pensons que le bitcoin est une version 100 fois meilleure que cela, alors il est assez sûr de dire qu’il y a de fortes chances que le bitcoin capture. beaucoup d’or et de parts de marché, et plus encore. »