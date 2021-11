un selfie vidéo pour vérifier votre identité

Une des réseaux sociaux avec le plus d’adeptes et utilisé dans le monde entier est, sans aucun doute, Instagram. L’application s’est peu à peu modernisée au fil du temps, et maintenant elle est ciblée éradiquer certainement le faux comptes ou robots qui finissent par nuire à de nombreux utilisateurs.

Ces derniers mois, de nombreuses personnes ont réalisé qu’elles avaient besoin d’un Pause Instagram urgent, décider Laisser temporairement le application. Un des les raisons le plus récurrent parmi les utilisateurs qui ont pris cette décision était d’éviter de voir campagnes de harcèlement ou détester.

Instagram veut détecter tous les comptes

Ainsi, la société propriétaire de l’application, But (anciennement Facebook), a décidé d’agir et d’initier une croisade contre tout ce genre de profils. Pour y parvenir, il a mis en place le système de reconnaissance faciale.

De cette façon, les utilisateurs d’Instagram doivent effectuer un ‘vidéo-selfie‘ pour pouvoir Chèque la personne derrière chaque compte, et ainsi éviter tout Faux compte ou possible robots.

Cette nouvelle mise à jour Instagram a été confirmée avec plusieurs captures réalisée par un analyste des médias sociaux, Matt Navarre, via son compte Twitter officiel. Ta et comment le Membres XDA, la société a commencé à réaliser essais avec cette fonctionnalité l’année dernière, mais a eu de nombreux problèmes techniques.

Instagram a assuré la vraie raison du « vidéo-selfie »

Afin de vérifier que Instagram est utilisé par de vraies personnes, il a conçu un la reconnaissance faciale. Navarra a montré le texte qui apparaît lorsque nous devons prendre un selfie vidéo : « Prenez un selfie vidéo : nous avons besoin d’un courte vidéo les vôtres tourner la tête dans des directions différentes. Cela nous aide confirmer que vous êtes une personne réelle et confirmez votre identité.

Avant le déclarations et les publications faites par XDA et par Matt Navarra, Instagram a voulu faire tout son possible pour dire le leur. Répondre au tweet de Navarre, l’application a assuré qu’elle ne demandait que des « vidéo-selfies » à tous ceux comptes qui ont un « comportement suspect”. En d’autres termes, lorsque le réseau social détecte un ensemble d’opérations mathématiques pour obtenir de nombreux « j’aime » ou suiveurs.

