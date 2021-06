Actualités Bitcoin

Un sénateur américain à la recherche d’une autre goutte pour “acheter plus” de Bitcoin alors que le responsable de la Fed est inquiet

La sénatrice Cynthia Lummis, R-WY, est « excitée d’acheter la baisse de Bitcoin », a-t-elle révélé mercredi dans une interview accordée à Fox News.

Lummis est l’un des sénateurs qui est un ardent défenseur des actifs cryptographiques et a été un Bitcoiner pendant très longtemps, dès 2013. Interrogée sur la déroute profonde des prix des crypto-monnaies cette semaine, elle a déclaré :

“Je suis vraiment excité à ce sujet car dès qu’il baisse un peu plus, je vais en acheter d’autres.”

Parlant de la baisse rapide des prix, Lummis a parlé de ses actions préférées United Rental qui “ont chuté comme un roc” après l’avoir achetée, mais elle a continué à s’y accrocher, et “elle a fonctionné à merveille au fil des ans pour moi”.

“Je vois Bitcoin faire le même genre de chose parce que les fondamentaux sont bons.”

Au cours de son entretien, Lummis a également commenté la réglementation, affirmant qu’elle soutenait la réglementation du marché de la cryptographie car elle souhaitait des “règles du jeu équitables”.

Lummis a déclaré qu’elle soutiendrait les réglementations pour les actifs cryptographiques tant que “ce sont des règles très simples, faciles à comprendre, et elles ne sont pas trop restrictives car nous voulons voir une innovation accrue dans cet espace”.

Entièrement approprié pour démarrer le processus de réduction

À l’opposé, le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré mercredi que les crypto-monnaies l’inquiétaient car elles étaient jusqu’à présent trop volatiles.

Mercredi, le responsable de la Fed a déclaré que la banque centrale pourrait commencer à ralentir ses achats d’actifs dans les prochains mois et qu’il était favorable à une hausse des taux d’intérêt en 2022 en réponse à une reprise plus rapide que prévu.

“Compte tenu des bonnes surprises des récents points de données, j’ai avancé ma projection pour notre premier déménagement à la fin de 2022”, a déclaré Bostic aux journalistes à la suite d’un discours prononcé devant le Russell Innovation Center for Entrepreneurs. “J’ai deux déplacements en 2023”, a-t-il ajouté.

Selon lui, l’économie est “en bonne voie” pour se redresser avec des données plus fortes que prévu, un PIB sur une trajectoire plus solide et une inflation en hausse, supérieure à l’objectif de 2% de la Fed.

« À mon avis, nous sommes sur le point de respecter cette norme », a-t-il déclaré.

« Si les prochains mois impriment à des niveaux comparables à ce que nous avons vu récemment, je pense que nous aurons atteint cette norme. Étant donné qu’il s’agit d’une possibilité distincte, je pense qu’il est tout à fait approprié de planifier le démarrage du processus de réduction. »

AnTy

