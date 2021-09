Un sénateur américain demande aux agences gouvernementales d’intensifier leurs efforts pour poursuivre l’utilisation criminelle de crypto-monnaies – Réglementation Bitcoin News

La sénatrice américaine Margaret Hassan a demandé aux agences gouvernementales de prendre “des mesures ciblées supplémentaires pour empêcher et poursuivre l’utilisation de la crypto-monnaie à des fins criminelles”. Elle a exprimé son inquiétude face à “l’augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie à des fins criminelles”.

Un sénateur américain demande aux agences de prendre des mesures pour empêcher et poursuivre l’utilisation de la cryptographie à des fins criminelles

La sénatrice américaine Maggie Hassan a écrit jeudi au procureur général Merrick Garland, exprimant sa préoccupation concernant l’utilisation criminelle des crypto-monnaies. Garland est le 86e procureur général des États-Unis, le chef des forces de l’ordre du pays qui dirige le ministère de la Justice (DOJ). Le sénateur Hassan a écrit :

Liens sponsorisés

Je vous écris pour exprimer ma préoccupation face à l’augmentation de l’utilisation de la crypto-monnaie à des fins criminelles et demander à vos agences de prendre des mesures ciblées supplémentaires pour empêcher et poursuivre l’utilisation de la crypto-monnaie à des fins criminelles.

La lettre a également été transmise à Alejandro Mayorkas, secrétaire du Département de la sécurité intérieure (DHS) ; Charles Rettig, commissaire de l’Internal Revenue Service (IRS) ; Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC) ; et Himamauli Das, directeur par intérim du Financial Crime Enforcement Network (FinCEN).

Dans sa lettre, Hassan a signalé que la ville de Peterborough, dans le New Hampshire, avait subi une cyberattaque le mois dernier et que 2,3 millions de dollars en dollars des contribuables avaient été volés, notant que la plupart des fonds avaient été convertis en crypto-monnaies.

Le sénateur du New Hampshire a affirmé :

L’anonymat fourni par la crypto-monnaie a contribué à faciliter son utilisation par les criminels de multiples façons. Ces utilisations incluent les ventes de drogue sur le dark web, les paiements pour les attaques de ransomware, l’évasion fiscale, le financement du terrorisme et du crime organisé, le blanchiment d’argent, etc.

Elle a ensuite souligné que les échanges de crypto-monnaie décentralisés ont des exigences de connaissance du client (KYC) moins strictes que les échanges centralisés, soulignant que “certains n’ont aucune exigence de KYC”. Le sénateur a ensuite fait référence aux « études récentes [which] ont constaté que de nombreux échanges, à la fois centralisés et décentralisés, ont de faibles exigences KYC.

Hassan a déclaré: «Il est clair que des exigences KYC plus strictes pour les échanges de crypto-monnaie, les kiosques de crypto-monnaie et les bureaux de négociation de crypto-monnaie de gré à gré pourraient améliorer la transparence sur les marchés américain et mondial des crypto-monnaies, et amener d’autres pays à suivre notre exemple en exigeant des informations KYC pour les utilisateurs sur ces services. Elle a précisé :

Cela pourrait à son tour empêcher l’utilisation illicite de cette nouvelle technologie financière tout en permettant à l’utilisation légitime des crypto-monnaies de prospérer dans son ensemble.

La sénatrice a conclu sa lettre en posant huit questions au procureur général, dont beaucoup concernaient les pouvoirs supplémentaires nécessaires pour réglementer le commerce des crypto-monnaies.

Elle a également demandé si “des sanctions civiles ou pénales supplémentaires” aideraient les “efforts des agences pour prévenir et poursuivre l’utilisation criminelle de la crypto-monnaie”.

Que pensez-vous de la demande du sénateur Hassan ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Clause de non-responsabilité: Cet article est à titre informatif seulement. Il ne s’agit pas d’une offre directe ou d’une sollicitation d’offre d’achat ou de vente, ni d’une recommandation ou d’une approbation de produits, services ou entreprises. Bitcoin.com ne fournit pas de conseils d’investissement, fiscaux, juridiques ou comptables. Ni la société ni l’auteur ne sont responsables, directement ou indirectement, de tout dommage ou perte causé ou prétendument causé par ou en relation avec l’utilisation ou la confiance accordée à tout contenu, bien ou service mentionné dans cet article.