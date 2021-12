Un sénateur américain interroge la société minière Bitcoin sur l’impact environnemental

La sénatrice américaine Elizabeth Warren a interrogé la société minière de bitcoins Greenidge Generation Holdings sur l’impact de ses opérations sur les prix de l’énergie, le changement climatique et la zone locale dans le cadre de ses efforts pour faire face aux conséquences négatives de l’extraction de crypto-monnaie sur l’environnement.

Warren, dans une lettre au PDG de Greenidge Generation Holdings, Jeff Kirt, a posé des questions sur les préoccupations susmentionnées jeudi après-midi.

Soulignant ses inquiétudes, la sénatrice démocrate américaine Warren du Massachusetts a écrit dans la lettre : « Compte tenu de la consommation d’énergie et des émissions de carbone extraordinairement élevées associées à l’exploitation minière de Bitcoin, les opérations minières à Greenidge et d’autres usines soulèvent des inquiétudes quant à ses impacts sur l’environnement mondial, écosystèmes locaux et le coût de l’électricité pour le consommateur.

C’est la première fois que Warren fait pression sur une société minière de bitcoins spécifique pour obtenir des informations. « Nous devons mieux comprendre combien d’installations énergétiques comme Greenidge utilisent, combien elles libèrent dans l’environnement et quel impact elles ont sur les prix de l’électricité pour les consommateurs américains », a déclaré Warren aux médias Bloomberg dans un e-mail.

Greenidge répondra à Warren pour clarifier comment « l’installation répond à toutes les principales normes environnementales du pays de New York, offre des opportunités économiques à une zone mal desservie de l’État et est un modèle d’extraction de crypto avec un large soutien local. » mentionne la société dans un communiqué.

Greenidge, qui est géré par la société de capital-investissement Atlas Holdings LLC, a fait l’objet d’un examen minutieux pour sa consommation d’électricité croissante, qui a atteint presque autant que la consommation d’énergie de l’ensemble de la nation argentine.

Selon son site Internet, l’entreprise utilise des sources d’électricité à faible émission de carbone pour ses opérations minières et achète des crédits de compensation carbone. Il a également affirmé que l’électricité utilisée pour son usine minière de New York est générée par le gaz naturel.

Greenidge, qui prétend être la première société minière de bitcoin neutre en carbone aux États-Unis, possède une installation minière dans le nord de l’État de New York et prévoit d’en installer une autre en Caroline du Sud.

Plus tôt cette année, l’installation minière de Greenidge à New York a reçu de nombreuses critiques. Les écologistes se sont plaints de l’idée que la centrale brûle du gaz naturel pour extraire du Bitcoin et faire fonctionner son système de refroidissement, affirmant que de telles activités ont un impact négatif sur le lac local.

Un grand combat pour les crypto-monnaies se prépare

Soulever des problèmes contre la société de production Greenidge n’est pas la première fois que la sénatrice Elizabeth Warren cible le secteur de la crypto-monnaie pour son impact négatif sur les consommateurs, le système financier et l’environnement.

Le critique de longue date considère les crypto-monnaies comme une nouvelle banque fantôme. Selon elle, une shadow bank est une institution financière non bancaire qui offre des services en dehors du champ d’application de la réglementation bancaire normale. En juillet, Warren, membre du comité sénatorial des banques et critique de longue date des plus grandes banques du pays, a écrit à la secrétaire au Trésor Janet Yellen pour identifier et remédier aux risques posés par les actifs cryptographiques et pour rédiger un cadre complet et coordonné à travers lequel le gouvernement fédéral les agences peuvent réguler en permanence les monnaies virtuelles.

Alors que certains investisseurs choisissent d’acheter Bitcoin comme couverture d’investissement, Warren a également déclaré aux médias CNBC en juillet qu’il était sceptique quant au fait que la crypto-monnaie s’avérerait être une couverture fiable contre l’inflation à long terme. Il a mentionné que la crypto-monnaie n’allait pas avoir ses propres pressions inflationnistes, déclarant que l’inflation provient d’une source différente de ce qui se passe avec le dollar, et a également souligné la forte volatilité des prix des crypto-monnaies.

En septembre, lors d’une audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, Warren a fait valoir que les frais élevés et imprévisibles de la crypto-monnaie présentent de sérieux risques pour les investisseurs qui ont moins d’argent à perdre. En réponse à votre question sur les frais pour les échanges cryptographiques décentralisés et s’ils présentent une voie vers une plus grande inclusion financière, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré au sénateur Warren que la crypto-monnaie ne semble pas être la voie vers un système financier plus inclusif. et au lieu de cela, il sert d’actif hautement spéculatif.

En conséquence, Warren s’attendait à ce que le président Gensler et la SEC jouent un rôle de premier plan en veillant à ce que les régulateurs américains comblent les lacunes réglementaires en matière de crypto-monnaie et veillent à ce que la nation construise le système financier inclusif dont elle a besoin.

Source de l’image : Shutterstock