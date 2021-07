Un sénateur américain lance une enquête pour perturber l’utilisation de la crypto-monnaie dans la cybercriminalité ⋆ Crypto new media

Le sénateur américain Gary Peters (D-MI) a déclaré qu’un comité sénatorial qu’il présidait examinera les méthodes qui découragent l’utilisation de crypto-monnaies dans la cybercriminalité.

Le sénateur Peters, qui préside la commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, a déclaré que les crypto-monnaies étaient devenues le « moyen de choix » des cyber-rançonneurs.

« En fait, il y a eu une augmentation de 150% des attaques de ransomware cette année seulement et certainement des attaques importantes comme les pipelines, les usines de conditionnement de viande. Au cours du 4 juillet, plusieurs centaines de petites entreprises ont été touchées par des attaques de ransomware. Et ce que nous constatons, c’est que les crypto-monnaies sont le moyen de prédilection de ces personnes.

En fait, probablement plus de 400 millions de dollars ont été payés en rançons au cours de la dernière année à partir de crypto-monnaies. Nous pensons qu’il s’agit peut-être d’un nombre beaucoup plus important car nous devons encore mieux comprendre l’ampleur de ces attaques.

Et nous voulons nous assurer que nous avons affaire à la crypto-monnaie et comprendre pourquoi est-ce le choix de ces personnes ? Et comment pouvons-nous perturber ce choix? Comment pouvons-nous faire des crypto-monnaies non pas le support de choix mais réellement perturber l’utilisation de la crypto-monnaie ? Ce sera donc une enquête sur les raisons pour lesquelles il est utilisé, comment il peut être perturbé. »

Le sénateur du Michigan ajoute que la saisie par le Federal Bureau of Investigation (FBI) de la crypto qui avait été payée par Colonial Pipeline aux rançonneurs sert de moyen de dissuasion aux aspirants cybercriminels.

«Nous savons sûrement que le FBI a été en mesure de suivre cette transaction liée au pipeline. C’est un frein. De quel type de ressources avons-nous besoin pour le faire de manière plus agressive afin de faire savoir à ces cybercriminels qu’ils ne s’en tireront pas avec leur rançon ? »

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Vérifiez les derniers titres de l’actualité

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées sur The Daily Hodl ne constituent pas des conseils en investissement. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Gorodenkoff

Lien source