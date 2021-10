Un sénateur de l’État d’Alaska interdit de compagnie aérienne pour avoir refusé de porter un masque a attrapé COVID

KATE FELDMAN, New York Daily NewsJeu, 14 octobre 2021, 7 h 05·1 min de lectureDans cet article :

Le refus d’un sénateur de l’État de l’Alaska de porter un masque dans un avion l’a forcée à parcourir 750 miles et à prendre un ferry pour voter contre un projet de loi sur les urgences de santé publique. Maintenant, elle a COVID-19.

Lora Reinbold (R-Eagle River) a annoncé mardi qu’elle avait été testée positive et qu’elle avait conçu son propre remède à la maison plutôt que de prendre du Tylenol tel que prescrit par les médecins.

« C'est à mon tour de combattre Covid de front… jeu ! À votre avis, qui va gagner ?" elle a écrit sur Facebook.

«Je prends beaucoup de vitamines ABCD & Quercitin & citrate de zinc. Vit E et aspirine pour réduire la coagulation. Je suis béni d’avoir obtenu Ivirmectine le « de-covider. Mon bateau à vapeur Vicks a été un cadeau de Dieu ! Mon naturopathe m’a aussi donné des conseils qui, j’en suis sûr, fonctionneront !

Plusieurs organisations fédérales de santé, y compris les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration, ont averti les gens de ne pas utiliser d’ivermectine, précisant qu’en usage humain, elle est uniquement destinée à traiter les infections « causées par certains vers parasites et poux de tête et affections cutanées comme la rosacée.

L’ivermectine n’est pas efficace dans le traitement du COVID-19 et est dangereuse à fortes doses, selon la FDA.

Reinbold a été bannie d’Alaska Airlines, la seule compagnie aérienne qui voyage de la capitale de l’État Juneau à son district d’Anchorage toute l’année, en avril pour avoir bafoué le mandat fédéral des masques.

Le mois dernier, elle a demandé à être dispensée des sessions législatives, affirmant qu’il lui était trop difficile de se rendre à Juneau en raison de l’interdiction.

